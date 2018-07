Els Testimonis de Jehovà celebren el seu congrés anual a Reus aquest cap de setmana

Els Testimonis de Jehovà, confessió cristiana que aplega vint milions de persones a tot el món, celebren aquest juliol els seus congressos, repartits en 180 països. A Catalunya, s'apleguen al llarg d'aquest cap de setmana a la seu de la Fira de Reus. El lema d'aquesta trobada internacional és "Sigues valent!" i les sessions són gratuïtes i obertes.Segons un dels seus portaveus, Josep Morell, "les notícies que escoltem o llegim cada dia ens enfronten amb una realitat innegable: persones de totes les edats viuen amb por i tenen més preocupacions que mai. L’assetjament sexual, l’escolar i els tràgics successos que passen cada dia entelen la nostra felicitat i sembla que ens superen. Es necessita valor per fer front a aquestes pressions, i per aquesta raó convidem tothom a acompanyar-nos".Pels Testimonis de Jehovà, el coneixement de la Bíblia pot ser un bon estri contra els problemes quotidians. Les activitats d'aquest juliol culminaran en l'acte que solen celebrar al Palau Sant Jordi, a Montjuïc, en què es fan baptismes massius. Serà dels dies 27 a 29 de juliol.Els Testimonis de Jehovà van ser fundats per un nord-americà estudiós de la Bíblia, Charles Taze Russell, a finals del segle XIX, que es reclamava hereu del cristianisme primitiu. De fet, la seu central del moviment continua als Estats Units, concretament a l'estat de Nova York.Els seguidors d'aquesta religió van ser pioners en l'objecció de consciència. La seva fe els porta a rebutjar fer el servei militar enloc, una actitud que els ha causat greus problemes i persecucions en molts països. A l'Espanya franquista molts d'ells van ser empresonats per aquest motiu.

