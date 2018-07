La Fiscalia escocesa es basa en una llei de l'any 1351 per intentar extradir Clara Ponsatí

La Fiscalia escocesa busca l'extradició de l'exconsellera Clara Ponsatí mitjançant una llei de 1351, la de traició. Aamer Anwar, advocat de Ponsatí, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio i The National s'ha fet ressò , que l'estratègia de la fiscalia escocesa serà comparar aquest delicte del segle XIV amb el delicte de rebel·lió espanyol.Anwar ha puntualitzat que serà la primera vegada en la història legal del Regne Unit en què es veurà "govern europeu que està pràcticament sent acusat d'abusar del sistema d'ordres de detenció europees per una persecució política d'un ciutadà del seu país", en referència a l'executiu espanyol.D'altra banda, ahir dijous, el tribunal d'Edimburg ha fixat el 23 de juliol com la data de la vista preliminar en valoració de si s'extradeix o no Ponsatí. Serà l'última abans que comenci el judici.

