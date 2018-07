Robles: «La Constitució no pot estar millor defensada que per l'exèrcit i la Guàrdia Civil»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha subratllat aquest divendres que el 2018 és el 40è aniversari de la Constitució i que la carta magna "no pot estar millor defensada i representada que per les Forces Armades i per la Guàrdia Civil". En l'acte militar que ha presidit per rebre el nou director de la Guàrdia Civil, Félix Vicente Azón Vilas, la ministra ha agraït als membres dels cossos l'esforç "callat, i en ocasions sense reconeixement", que realitzen "en primera línia, defensant la pau al món".Sobre Azón, la titular de Defensa ha assenyalat que, en ser fill d'un guàrdia civil, ha "interioritzat" el "sacrifici, la dedicació, el lliurament" que exigeix ​​la professió. "Amb aquests valors que va aprendre a la casa quarter de la Guàrdia Civil serà un magnífic director general", ha afegit.L'acte ha tingut lloc a la seu del ministeri de Defensa, on després de rebre honors d'ordenança, la ministra ha passat revista acompanyada pel cap d'Estat Major de la Defensa i el director de la Guàrdia Civil. La formació estava composta per una companyia mixta (amb seccions de l'Exèrcit de Terra, Armada, Exèrcit de l'Aire i Guàrdia Civil), bandera, banda i unitat de música.

