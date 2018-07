La querella col·lectiva contra Llarena manté el seu compromís i ja suma més de 3.000 persones

🔴🔴COMUNICAT🔴🔴



Querellants per la República ha comunicat aquest divendres que ja hi ha més de 3.000 que s'han sumat a la querella contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. En aquest sentit, han assegurat que mantenen intacte el seu compromís i estan preparat per presentar la querella quan surti la primera resolució del Tribunal de Schleswig-Holstein sobre Carles Puigdemont.Fa poques setmanes, els impulsors de la querella contra Llarena van decidir aturar momentàniament el procediment a l'espera duna decisió alemanya sobre el president a l'exili. Querellants per la República van denunciar que havien rebut "pressions" des de diversos àmbits. De la mateixa manera, l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, s'havia mostrat contrari a la querella i els havia demanat, a través de les xarxes socials, que esperessin a presentar-la.

