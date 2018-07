Artadi acusa el PSOE de «continuar el camí del PP» de judicialització de la política

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat que és "extremadament imprudent" per part de l'executiu de Pedro Sánchez impugnar al Tribunal Constitucional (TC) la moció aprovada pel Parlament que ratifica els objectius polítics de la consulta del 9-N.En una atenció als mitjans abans d'inaugurar el festival Vijazz Penedès, Artadi ha lamentat l'anunci del govern espanyol "sense haver fet una lectura en detall" de la moció i ha retret que "pràcticament la primera decisió de qui diu que estén la mà al diàleg sigui enviar al TC un debat polític". "Suposa una continuació del camí del PP, judicialitzant la política a Catalunya", ha afegit. Respecte la influència que la impugnació pugui tenir en la reunió de Quim Torra amb Sánchez, Artadi ha dit que el Govern no ho interpreta com un "veto" a l'hora de tractar el procés."El que ens sorprèn és que a algú li sorprengui que la majoria independentista del Parlament digui que el seu objectiu és assolir la independència", ha replicat Artadi després que la portaveu de l'executiu espanyol anunciés la petició d'un dictamen per presentar un recurs al TC contra la moció. La consellera ha fet una crida a "normalitzar" que hi hagi partits amb voluntat independentista, remarcant que "és una voluntat política recollida a programes electorals que no van ser impugnats, i hi ha una sentència del TC del 2014 que diu que és legítim tenir com a objectiu assolir la independència".En aquest sentit, a menys de quatre dies per a què se celebri la trobada a Moncloa entre Torra i Sánchez, Artadi ha instat el govern espanyol a "reflexionar" sobre la viabilitat d'un recurs vers la moció aprovada aquest dijous . "Demanen que reflexionin, que hi tornin a mirar. No ho entenem com un veto de cara a la reunió, però sí que ho veiem com una continuïtat d'un camí que sabem on ens ha dut, malgrat ara enteníem que s'havia produït un canvi", ha etzibat la portaveu del Govern.Pel que fa a l'ordre del dia de la trobada, Artadi ha dit que està "intacte" i ha apuntat que la intenció del president Torra és tractar la impugnació en el moment que es parli de la "repressió democràtica". "No posarem condicions per negociar, ja que anem a obrir un diàleg i una interlocució que ha estat trencada molts anys i que entenem que ha de ser de tu a tu", ha insistit la consellera, tot remarcant que els tràmits anunciats per impugnar la moció també seran un aspecte a tractar perquè el Govern "necessita sentir l'opinió de l'executiu espanyol més enllà dels atacs per la via judicial".

