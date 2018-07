El clar posicionament de Die Linke sobre els presos polítics

El copresident del partit alemany Die Linke, Bernd Riexinger, ha lamentat que els líders polítics catalans estiguin empresonats "per una posició política". "No pot ser que siguin a presó per motius polítics. És un acte repressiu del govern espanyol", ha lamentat en declaracions a l'ACN. Riexinger ha instat Pedro Sánchez a iniciar les negociacions i a trobar una solució de "consens". Així, ha apuntat que la ciutadania catalana i espanyola ho han de decidir, però que, com a mínim, Catalunya hauria de tenir "més autonomia".El líder del partit d'esquerres alemany ha subratllat que "no sap" com resoldrà la justícia del seu país la petició d'extradició de l'expresident Carles Puigdemont. Tot i això, ha apuntat que creu que el tribunal decidirà no extradir-lo i que podrà viure en llibertat a Alemanya. El parlamentari s'ha reunit aquesta tarda amb el conseller d'Acció Exterior i Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, i l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé.

