Torra, després de visitar Forcadell i Bassa: «No les plorem, reivindiquem-les»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat aquest divendres Carme Forcadell i Dolors Bassa a la presó de Puig de les Basses, a Figueres, acompanyat del vicepresident, Pere Aragonès. En declaracions als mitjans després de sortir del centre penitenciari, on ha passat unes tres hores, el president ha denunciat que és "una indecència i una injustícia"."Permetre un debat en un parlament no hauria de ser mai motiu per estar a la presó, ni tampoc algú que ha cedit presumptament col·legis per votar", ha dit. Torra ha volgut transmetre el missatge de les dirigents independentistes, que demanen "no ser moneda de canvi" en les negociacions. "No les plorem, reivindiquem-les", ha insistit.Torra i Pere Aragonès han arribat a la presó de Puig de les Basses passades les quatre de la tarda. Dimecres, el president ja va visitar Oriol Junqueras, Raül Romeva i els "Jordis" a la presó de Lledoners, i avui ha estat el torn per a les preses. D'altra banda, el president del Parlament, Roger Torrent, que va ser a la presó de Figueres fa dos dies, ha visitat aquest matí el centre penitenciari de Lledoners. La setmana vinent seran traslladats en aquesta presó els consellers Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn, que hores d'ara encara són a Estremera.

