Torra, després de visitar Bassa i Forcadell: «Diuen que no són moneda de canvi de cap negociació»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat aquesta tarda durant gairebé tres hores l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'exconsellera, Dolors Bassa. A la sortida del centre penitenciari del Puig de les Basses, a Figueres, Torra ha explicat que totes dues li han demanat que transmeti al "poble que Catalunya" que "elles no són moneda de canvi de cap negociació ni tracte".El president també ha assegurat que la seva situació "no només és una injustícia, és una indecència". "Demanen que se les tingui presents, que no se les plori, que se les reivindiqui", ha dit Torra. El president també ha explicat que tant Bassa com Forcadell han agraït les mostres de suport rebudes i els han fet arribar un "agraïment". Torra ha arribat a la presó pels volts de dos quarts de cinc de la tarda, just uns minuts després que ho fes el vicepresident, Pere Aragonès, que també les ha visitat.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha arribat a la presó del Puig de les Basses de Figueres pels volts de dos quarts de cinc de la tarda. Ho ha fet uns minuts després que hi arribés la consellera de Justícia, Ester Capella, i el vicepresident, Pere Aragonès. Torra i Aragonès han visitat durant gairebé tres hores l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'exconsellera, Dolors Bassa, que van ser traslladades a aquest centre penitenciari aquest dimecres a la tarda.A la sortida, Torra ha explicat que totes dues els han demanat que transmetin al "poble de Catalunya" que "elles no són moneda de canvi de cap negociació ni cap tracte". El president també ha assegurat que "no només és una injustícia que estiguin a la presó, és una indecència". "Mai una presidenta del Parlament que permet un debat al Parlament hauria d'estar a la presó ni tampoc una persona que suposadament cedeix uns centres cívics", ha afegit.Torra ha demanat també que "la política torni a la política" i que "elles siguin lliures". "Avui hem vingut a veure dues amigues, dues polítiques que estimem, dues dones extraordinàries que, una vegada més, han demostrat una força i un coratge que ens agradaria traslladar a tota la població", ha remarcat el president.D'altra banda, ha dit que totes dues li han transmès un agraïment per les mostres de suport rebudes durant els més de tres mesos que porten a la presó i que els han demanat que se les tingui presents. "Que no les plorem, sinó que les reivindiquem", ha afegit.

