Els bisbes catalans celebren l'acostament dels presos polítics

Els bisbes catalans, integrats en la Conferència Episcopal Tarraconense (CET), han manifestat aquest divendres, sobre l'acostament dels presos polítics, que "celebren aquesta mesura legal i humanitària que, sens dubte, afavorirà el contacte amb les famílies d'aquests detinguts en presó preventiva".En un comunicat conjunt després de participar en una reunió de la CET a Salardú (Lleida), els bisbes han desitjat que es continuïn fentpassos per part de tots els agents polítics i socials perquè "es pugui trobar una solució a l'actual situació que sigui justa i acceptable per a tots". Han demanat que aquesta solució pugui arribar a través d'un "gran esforç de diàleg des de la veritat, amb generositat i cerca del bé comú".La reunió feta aquest dimarts, dimecres i dijous ha estat presidida per l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i hi han assistit tots els bisbes catalans, que han celebrat l'acolliment humanitari a refugiats rescatats al Mediterrani.També han celebrat el recent conveni que Andorra ha signat amb la Comunitat de Sant'Egidio per establir un corredor d'acolliment de refugiats, i s'han fet ressò de la crida del papa Francesc a estar oberts i ser solidaris respecte als qui fugen de la guerra i de situacions injustes.

