Detingut un home per provocar un incendi a Girona

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona han detingut aquest divendres un home de 61 anys i veí de Girona com a presumpte autor d’un delicte d’incendi forestal.Els fets han passat a la zona de Torre Gironella i el carrer d’Alfons XII de la mateixa capital, on a un quart de dues del migdia els agents han estat requerits ja que hi havia un foc forestal. Quan hi han arribat, han observat que hi havia diverses columnes de fum. Mentre els efectius dels Bombers de la Generalitat feien front als diversos focus de l’incendi, els Mossos han iniciat la recerca del possible autor dels fets.Amb l’ajuda de diversos testimonis i la col·laboració dels Agents Rurals, la policia catalana ha localitzat i identificat un home al carrer de Torre Gironella i quan l'han escorcollat, han trobat quatre encenedors a la butxaca. Com que no els ha ofert cap explicació coherent, els policies han detingut l’home com a presumpte autor dels fets.L’incendi, que ha estat controlat i extingit en poca estona, ha afectat una superfície aproximada 2.660 metres quadrats de matollar i pi blanc, segons els Agents Rurals.El detingut, que té antecedents, passarà a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona.

