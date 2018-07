Tardà explica per què cal eixamplar la base independentista

Joan Tardà, diputat per ERC al Congrés dels Diputats, ha instat a eixamplar la base independentista. En una entrevista al Versió RAC1 , Tardà argumenta que "no cal que l'estelada sigui més gran, sinó més gent que la porti". El diputat afirma que cal explicar al món que els independentistes "passen del llindar del 50%" i per això s'ha d'eixamplar la base."Marxarem segur, però serà més llarg del que crèiem", afirmava en l'entrevista. Tardà ha assegurat que la reunió entre el president Torra i el president Pedro Sánchez del 9 de juliol ja és "un gran pas". Ha recordat que "si algun dia es podrà negociar" serà gràcies a haver acceptat prèviament dialogar.Tardà també ha volgut retreure les paraules del ministre Josep Borrell contra Oriol Junqueras, recriminant-li que hauria d'haver expressat "que li sabia greu" la situació de l'exvicepresident.

