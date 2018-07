L'emotiu vídeo per manifestar-se per la llibertat dels presos polítics el proper 14 de juliol

Les entitats sobiranistes i els familiars dels presos polítics i exiliats han convocat una gran manifestació el proper 14 de juliol a la tarda que s'espera multitudinària. L'independentisme vol reiterar d'aquesta manera que l'acostament dels presos no és un gest, sinó complir amb el que marca la llei, i que l'objectiu és l'alliberament immediat dels presos i el retorn dels exiliats a Catalunya.En aquesta línia, Òmnium ha fet una crida a participar a la gran marxa de la setmana vinent amb un emotiu vídeo que recull imatges i discursos de dimecres davant les presons de Lledoners i Puig de les Basses. Aquests són els centres penitenciaris on hi ha ara mateix el vicepresident Oriol Junqueras, el conseller Romeva, els Jordis, Carme Forcadell i Dolors Bassa. Dimecres vinent és previs que també s'hi traslladin els consellers Jordi Turull, Josep Rull i Quim Forn, que encara són a Estremera.

