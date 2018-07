VÍDEO Els aficionats del Mundial que desafien l'homofòbia a Rússia

Sis activistes han passejat pels carrers de Moscou amb la bandera irisada per denunciar l'homofòbia que es viu a Rússia. En el marc del Mundial de futbol, la Federació Estatal de Gais Lesbianes Transsexuals i Bisexuals ha caminat amb una samarreta d'una selecció, emulant cada color de la bandera irisada.Rússia és un dels països més agressius contra l'homosexualitat. Diferents persones han rebut atacs per la seva condició sexual. Segons explica en un reportatge ElDiario.es , els sis activistes, entre els quals una noia espanyola, van viatjar a la capital russa per caminar per davant, fins i tot, del mateix Kremlin. Una espanyola, un colombià, un mexicà, un holandès una argentina i un brasiler.Expliquen que la iniciativa ha estat "tot un repte", sobretot "pel que podria haver passat". Tots ells, d'orígens i condicions diversos, reclamen llibertat, que "això arribi fins al mateix Putin" i que l'educació sobre el tema LGTBIQ+ hauria de millor a marxes forçades.

