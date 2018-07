La presó de Brians 2 acull un recital literari per reivindicar la llibertat d'expressió

La presó Brians 2 ha celebrat aquest divendres un recital literari per reivindicar la llibertat d'expressió. Organitzada per l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC), l'acte s'ha basat en la lectura de fragments de prosa, poemes propis o d'altres autors que incideixen en la llibertat d'expressió i en la defensa dels drets.Han participat els poetes i escriptors Eduard Carmona, Jordi Martín Lloret, Bel Olid, Marta Pérez Sierra, Sebastià Portell, Jordi Roig Pi, Marta Rovira, Ricard Ruiz Garzón i Ester Xargay, entre d'altres. El recital, que s'ha fet al teatre del centre penitenciari, també ha servit per fer entrega d'un petit lot de llibres a la biblioteca.L'acte ha estat organitzat per l'AELC, amb la col·laboració del Centre Penitenciari Brians 2, el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i la Institució de les Lletres Catalanes.