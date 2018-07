UPS i DHL trien Catalunya per obrir els seus centres logístics al sud d'Europa

L'empresa de paqueteria UPS obrirà a la Zona Franca de Barcelona el seu centre d'operacions per al sud d'Europa, segons ha avançat TV3 . El nou centre de la multinacional estatunidenca tindrà 60.000 metres quadrats i crearà uns 400 llocs de treball. D'altra banda, l'alemanya DHL també té previst obrir l'estiu del 2019 un nou centre de 3.000 metres quadrats a Castellbisbal, on invertirà 7,5 MEUR i compta crear donar feina a 65 persones entre directes i indirectes.DHL i UPS se sumen així a altres empreses que han instal·lat importants centres logístics a Catalunya, moltes d'elles relacionades amb el comerç electrònic, com per exemple Amazon o FedEx.De fet, la contractació d'espai logístic a Barcelona ha crescut un 74,4% durant el primer semestre del 2018 respecte a l'any anterior, amb 390.678 m2 contractats en un total de 36 transaccions, segons dades recollides per Savills Aguirre Newman.Com en el cas d'UPS i DHL, la consultora immobiliària apunta que és gràcies a l'activitat del comerç electrònic que el mercat logístic està assolint aquestes xifres. Segons Cushman & Wakefield, el 41% de les contractacions a Catalunya en el primer trimestre de l'any van ser a la zona de Barcelona i del Baix Llobregat, el 40% a la zona del Vallès i la resta entre el Camp de Tarragona, el Bages i Girona.

