Tiana expulsa el cap de la Policia Local per la seva vinculació amb el cas dels semàfors

L'Ajuntament de Tiana (Maresme) ha cessat el cap de la Policia Local, Tomàs Cabrejas, per la seva vinculació amb el cas de presumptes irregularitats en la contractació de semàfors, radars i dispositius de seguretat a diversos municipis de l'estat espanyol.Cabrejas ocupava el càrrec des de 2015, quan es va incorporar a l'Ajuntament de Tiana en comissió de servei i com a càrrec de confiança del govern municipal. L'encàrrec s'ha revocat i a partir d'aquest divendres l'agent en reincorporarà al seu destí d'origen, la Policia Local de Montgat, on el mandat 2011-2015 també va ser regidor de Seguretat.El passat dimarts 3 de juliol, la policia espanyola va detenir quatre persones a Catalunya -dues a Lleida , una altra a Mollet del Vallès i una tercera a Tiana- en el macrooperatiu a nivell estatal que es va dur a terme per ordre del Jutjat d'Instrucció número 2 de Badalona i la Fiscalia Anticorrupció.Durant la jornada, es van fer 49 entrades i registres en diversos ajuntaments, despatxos i societats i es van fer 19 requeriments de documentació en municipis d'almenys cinc comunitats autònomes. En total, es van detenir 15 persones, entre les quals empresaris i càrrecs públics, que passaran a disposició del jutge de Badalona en els pròxims dies, segons fonts judicials.

