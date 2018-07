Garantir alcaldies o sumar més vots? Les raons per avalar o rebutjar les primàries republicanes

Incapacitat per sumar La unitat independentista dificulta la confecció d'un discurs clar més enllà de la qüestió nacional i, per tant, només és capaç d'atreure, en essència, aquells independentistes convençuts i que tenen aquesta qüestió com a eix ideològic prioritari. En unes eleccions tan clarament marcades per l'eix nacional com les del 21-D, el CEO reflecteix que el 70,9% dels votants de JxCat van triar aquesta opció pel seu posicionament sobre la independència, com el 62,6% dels d'ERC i el 51,6% dels de la CUP. Però un 16,6%, un 19,6% i un 27,4%, respectivament, els van triar per les propostes econòmiques, i la resta, per una barreja dels dos aspectes.



Uns percentatges gens menyspreables i que es podrien decantar per altres opcions si no trobessin un programa econòmic i social clar. De fet, des que ha començat el procés, els espais de CiU/PDECat/JxCat i ERC han rebut més vots al Parlament quan s'han presentat per separat (2012 i 2017) que quan van fer-ho junts en la llista de JxSí. La suma d'actors no necessàriament suma més votants, sinó que pot ser el contrari.

SUPORT ELECTORAL DE CIU/PDECAT/JXCAT I ERC (% DE VOTS)

Una oportunitat per a Cs Manuel Valls, amb el líder de Cs, Albert Rivera i el president de Societat Civil Catalana, José Rosiñol Foto: ACN

En contextos de confrontació nacional, és quan Cs juga més còmode. La conformació de llistes independentistes unitàries faria més central el debat territorial en les municipals i augmentaria el xoc de blocs, cosa que podria conduir a una acumulació del vot unionista entorn Cs -com ja va passar el 21-D-, percebut com a vot útil per frenar l'independentisme. El partit d'Albert Rivera, de fet, aspira a millorar molt els resultats en aquests comicis i guanyar múscul territorial. I en aquest rol d'ariet unionista seria en el que se sentiria més còmode, més si convenç Manuel Valls perquè encapçali la llista a Barcelona.

Limita aliances amb els comuns El gran perjudicat per una polarització nacional de les municipals serien els comuns, que queden desdibuixats en les eleccions que es plantegen en aquests termes. En tot cas, les llistes unitàries de l'independentisme també limitarien la capacitat d'entesa amb aquest sector, en el qual el republicanisme d'esquerres veu espai per on créixer o guanyar aliances. Experiències com les de Badalona o Sabadell, que unien comuns, ERC i CUP en governs implicats en el procés, serien més complicats si les primàries tiren endavant, cosa que limitaria el camp de joc de l'independentisme.

La CUP no hi vol jugar L'última assemblea nacional de la CUP, a Cervera. Foto: ACN

Quan es defensen candidatures unitàries de l'independentisme, sovint s'hi exclou la CUP, donant per fet que la unitat s'ha de limitar a PDECat/JxCat i ERC. I és que els anticapitalistes rebutgen en rodó qualsevol aliança d'aquest tipus -excepte si és sense representants polítics, opció que van avalar de cara a les plebiscitàries de 2015-, un fet que impedeix que la coalició que es formés -encara que inclogués independents- pogués penjar-se l'etiqueta d'independentisme unitari. Sense la CUP, la unitat neix molt coixa i es manté viu l'eix social dins d'aquest bloc.

Xocs locals entre PDECat i ERC En nombrosos pobles i ciutats, les diferències entre les seccions locals de PDECat i ERC són atàviques i representen sectors municipals clarament diferenciats i amb models confrontats, amb un historial replet de pugnes a l'ajuntament que sovint es trasllada en les relacions personals dels seus respectius dirigents. Es tracta de municipis on l'encaix és poc menys que impossible, on són com aigua i oli. Això es veu especialment en ambients rurals, però també a zones com el Baix Llobregat, on la campanya de JxSí va palesar la incapacitat per treballar plegats.