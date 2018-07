La UPEC, Catalunya i el coratge d'anar «lent per anar lluny»

L'aposta pel diàleg reposat com a clau per la resolució de tota mena de conflictes ha estat un dels leitmotiv de les jornades de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya (UPEC) d'aquest 2018. Tot i situar el focus en la precarietat laboral , més de la meitat de ponències, entre dimecres i divendres, s'han vist redirigides cap a debats -a vegades repetitius- sobre el procés, l'independentisme i el futur que espera a Catalunya, que tot ho impregna.La XIV edició de la UPEC començava amb una conferència a càrrec del periodista i escriptor John Carlin, entrevistat per la periodista deSara González, en què va abordar la qüestió dels presos i la necessitat d'acordar un referèndum i va donar pistes sobre possibles moviments que facilitarien la convivència entre Catalunya i l'Estat. Durant la jornada de dijous, partits d'esquerres van tractar sobre el seu paper en el moment actual , desviant-se de la pregunta que encapçalava les jornades -"El futur del treball: utopia o distopia?"- i fent del procés el tema central del debat.El rector de la UPEC, Jordi Serrano, se sent satisfet amb les jornades perquè afirma que, tot i haver estat un any convuls políticament, s'ha aconseguit organitzar unes conferències diverses. Destaca ponències com "Treball amb drets", que ha comptat amb la presència de Cristina Santos, representant del comitè d'empresa de Serveis -d'on formen part les treballadores conegudes com a "kellys"-, i ha posat el focus en l'ocupació juvenil amb debats com "Joves i el futur infranquejable", en què Juan Carlos Monedero era un dels ponents.Durant l'última jornada, s'han tractat qüestions com el repartiment de la riquesa i el treball, la renda bàsica i la precarietat laboral, en una taula rodona amb el professor de teoria social i política David Casassas, l'advocada i sindicalista Núria Lozano i el sociòleg Vicenç Navarro.La cloenda ha anat a càrrec de l'assessor en comunicació Antoni Gutiérrez-Rubí, qui, citant el llibre "Los entresijos del procés", del periodista d'aquest mitjà Oriol March, ha identificat el que considera un dels errors claus del moment polític: "Va faltar que Mariano Rajoy i Carles Puigdemont parlessin". Segons Gutiérrez-Rubí, la trobada entre Torra i Sánchez ja és un èxit "només pel fet d'haver-se convocat" i ha valorat positivament que hi hagi proposada una segona convocatòria . "És difícil tenir el coratge d'anar lent per anar lluny", ha remarcat, però ha afegit que és l'única manera de resoldre el conflicte a Catalunya.Aquest any s'ha aconseguit un rècord d'assistència a la UPEC amb 2.500 visitants i aproximadament unes 10.000 persones que han seguit la retransmissió digital en directe. El públic assistent, a més, ha estat especialment actiu, inquiet i molt participatiu. Josep Domènech, assistent habitual a les jornades, ha atribuït aquest comportament al fet que molta gent ve amb militància a les esquenes, però, per altra banda, s'ha mostrat preocupat per la falta de joves, un lament compartit també per altres assistents.Tot i això, Jordi Serrano atribueix aquesta manca de jovent a les feines d'estiu i, segons ha afegit, probablement moltes de les persones que segueixen la retransmissió en streaming siguin joves.Les jornades de l'UPEC han acabat amb el lliurament de dos premis Estrella UPEC. Un atorgat al Sindicat de Llogaters , per la lluita i la defensa de lloguers justos i el dret a l'habitatge, i l'altre per al Centre Irídia , en reconeixement a la tasca de defensa dels drets humans que realitza. Serrano ha clausurat l'acte amb una cita encoratjadora de Lord Byron: "Morirem lluitant o viurem lliures, i morin tots els reis menys el rei Ludd".

