L'art del Rosselló arriba a Sitges de la mà de l'obra de Gustau Violet

L’exposició L’escultor Gustau Violet: art, pensament i territori mostra la relació entre els artistes del Rosselló i del Principat de començament del segle XX, a partir de la figura del mateix Violet, que va actuar com nexe comú i via d’influència. “Gustau Violet exemplifica a la perfecció l’exaltació del territori i l’arrel a la terra”, apunta Vinyet Panyella, directora de Museus de Sitges. Fins al 21 d’octubre, al Museu Maricel s’exhibiran 104 obres de l’escultor i altres artistes procedents de museus com el Museé d’Art et d’Histoire de Narbona, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu del Disseny de Barcelona, el Museu d’Art de Sabadell, el Museu d’Art Jaume Morera (Lleida), Museu Terrús d’Elna i la Biblioteca – Museu Víctor Balaguer de Vilanova i la Geltrú, entre d’altres.L’obra de Violet conviu amb la d’Artistides Maillol, Paul Gauguin, Manolo Hugué, Esteve Terrús, Lluís Bausil, Marcel Giri o George-Daniel de Monfreid. “Aquesta exposició contribueix a difondre el talent de Gustau Violet a la Catalunya Sud i demostra que la frontera dels Pirineus simplement és administrativa”, expressa Ignasi Domènech, un dels comissaris de la mostra.Per la seva banda, Ester Barón, l’altre comissària, destaca “la defensa de les llibertats de Violet, entre la Primera i Segona Guerra Mundial va establir moltes complicitats amb artistes perseguits”.