Neix una camada de rates gairebé immunes al càncer

Bioparc València compta amb una nova camada de rata talp nua, un estranyíssim mamífer que és focus d’investigació científica per la seva increïble longevitat, altíssima resistència a desenvolupar tumors i que, a més, és de sang “freda i calenta”, sent l’únic mamífer que es comporta com els insectes.Segons ha informat el parc en un comunicat, l’abril del 2017 van arribar dos grups reproductors de rata talp nua (Heterocephalus glaber) procedents de l’Institut Für Zoo-Und Wildtierforschung Berlín (Alemanya), un d’ells format per 19 individus (7 mascles i 12 femelles) i l’altre consistent en una parella. En el si del primer d’ells és en el que acaba de néixer la camada.Aquest rosegador és únic entre els mamífers per presentar una forma de vida “eusocial”, similar a la d’alguns insectes com formigues o abelles. La vida de la colònia està governada mitjançant mecanismes químics, només existeix una femella reproductora, la “reina”, i d’un a tres mascles reproductors. La resta són estèrils i formen part de la “classe treballadora” bé com a “criats”, cavadors de túnels o “soldats”.El seu metabolisme especial ha despertat l’interès a la comunitat científica. Són els rosegadors més longeus, ja que poden arribar als 30 anys de vida, un fet excepcional per un mamífer tan petit. el càncer té una incidència mínima en aquesta espècie: posseeixen un gen especial, el p16, que impedeix el creixement desordenat de les cèl·lules i el desenvolupament de tumors.Estan perfectament adaptats a la vida hipogea (sota terra) i depenent del nivell d’oxigen passen d’homeotermo (sang “calenta” com la resta de mamífers) a pokilotermo (sang “freda” com els rèptils).La rata talp nua és un rosegador d’existència exclusivament subterrània que viu al subsol de les zones àrides de la denominada Banya d’Àfrica (Somàlia, Etiòpia, Eritrea, Djibouti). Són excavador perfectes, les seves colònies creen extensos sistemes de túnels que poden arribar a mesurar diversos quilòmetres de longitud.La penombra permanent en què viuen ha motivat una peculiar anatomia, reduint la dimensió dels seus ulls i la seva capacitat visual. Les seves potes són molt curtes i els permeten moure’s amb rapidesa als túnels. El cap és desproporcionat, amb ulls i orelles petits, i presenta grans incisius amb els quals cava la terra dura que, a més, se separen i mouen de forma independent.

