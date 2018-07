Prorrogada la presó provisional pels acusats d'apallissar un passatger del Metro el 2016

La magistrada del jutjat d'instrucció 14 de Barcelona ha prorrogat dos anys més la presó provisional pels tres joves investigats per la brutal pallissa a un passatger de la Línia 4 del Metro el juny del 2016. Els empresonats van deixar en cadira de rodes un passatger sense que hi hagués cap conflicte previ i després d'una pallissa amb puntades de peu i cops de puny al cap i l'esquena, fins i tot quan la víctima era de genolls a terra, cosa que també li va provocar importants lesions oculars.En la seva interlocutòria, la magistrada conclou que hi ha suficients proves contra els tres joves, com les gravacions de les càmeres de seguretat, les identificacions per part de Mossos i testimonis i les converses per telèfon entre ells. De fet, els nois van admetre els fets, però inicialment no se'n van penedir, sinó que fins i tot presumien entre ells de la pallissa. Per això, i perquè s'enfronten a penes de fins a 12 anys de presó per un delicte de lesions, la magistrada veu risc de fuga i de reiteració del delicte, i per això prorroga la presó, tot i que la instrucció de la causa està acabant i en pocs mesos hi haurà el judici.Entre les 5 i les 6 de la matinada del 26 de juny del 2016 els tres joves i una quarta persona van entrar sense pagar a la parada de Bogatell de la Línia 4. Van trencar el vidre d'un extintor i dins d'un vagó, sense conèixer la víctima ni tenir cap conflicte previ amb ella, un home de nacionalitat espanyola de 46 anys, el van començar a colpejar per tot el cos. Quan va caure a terra de genolls, un d'ells va aguantar-lo pels cabells mentre la resta el seguien colpejant. L'home va quedar estès a terra a l'andana de la parada de Besòs, on va ser trobat ensangonat per testimonis i atès pels serveis d'emergències. Els sospitosos van baixar a la parada de La Pau.L'home agredit va perdre parcialment la visió d'un ull, pateix tetraparèsia lleu, que l'obliga a anar amb caminador per casa seva i amb cadira de rodes autopropulsada fora de casa, li van haver d'implantar pròtesis a la columna vertebral i pateix un perjudici estètic important, així com un agreujament del trastorn mental. Té certificada la incapacitat permanent absoluta.Les càmeres de seguretat i la investigació policial van permetre identificar els autors, que compartien fotos conjuntes a Facebook, algunes d'elles amb la mateixa roba que el dia dels fets. També es van investigar els seus telèfons mòbils, i es va comprovar que eren al lloc dels fets quan van succeir. Les converses escrites i per missatges de veu per Whatsapp van certificar que havien participat en l'agressió i que en presumien.Els van detenir a principis d'agost del 2016 a Badalona i van ingressar a presó els quatre. Inicialment no van voler declarar davant del jutge instructor, però quan els van aportar nombroses proves de la seva participació en els fets, van admetre l'agressió. Ara tres d'ells seguiran empresonats mentre esperen el judici.

