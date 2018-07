El detingut per agredir un independentista a Lledoners diu ara que va ser «una baralla»

Jutjats de Manresa Foto: ACN

La jutgessa del Jutjat d'instrucció número 2 de Manresa ha decretat la llibertat amb càrrecs per Antonio NM, que la nit de dimarts va agredir un independentista que el gravava amb el mòbil a la rotonda d'abans d'arribar al centre penitenciari dels Lledoners, mentre esborrava llaços grocs amb dissolvent.Entre les mesures que li ha aplicat fins que no es tanqui la instrucció del cas, hi ha una ordre d'allunyament de 200 metres respecte de la víctima de l'agressió, i l'haver d'identificar-se en els jutjats l'1 i el 15 de cada mes. Aquestes mesures les ha pres tenint en compte que l'home té antecedents penals per altres agressions, segons ha pogut saberAntonio NM ha estat traslladat pels Mossos d'Esquadra fins als jutjats aquest divendres al matí per a la seva declaració, després que fos detingut dijous al migdia . A la declaració hi han assistit el seu advocat, la Fiscalia i l'advocat de l'acusació. El presumpte agressor ha respost les preguntes del seu advocat i del fiscal, però no les de l'advocat de l'acusació.Durant la declaració, ha negat l'agressió i ha dit que va ser "una baralla" entre ell i la víctima. Antonio NM ha assegurat que el cop de peu que es veu en el vídeo "no va tocar a ningú" i que més tard, "durant la baralla", li va donar un cop de mà que li va fer caure el mòbil a terra.A preguntes del fiscal, l'acusat també ha assegurat que en cap cas no va veure que l'agredit estigués ferit ni va veure que hi hagués sang perquè va marxar del lloc dels fets sense fixar-s'hi. Cal recordar que l'agredit va estar ingressat a l'hospital Sant Joan de Déu més d'un dia per determinar la gravetat de les lesions patides.L'acusat no ha respost sobre si havia tirat dissolvent a la víctima , ja que no ha respost les preguntes de l'acusació particular.Segons ha pogut saber, en la declaració que van fer diversos testimonis de l'acusació davant dels Mossos d'Esquadra, les explicacions han estat molt imaginatives. El president de Democracia y Unidad Española, Jaime Vizern, ha declarat que l'agressor no havia estat Antonio NM, sinó un altre unionista que és del Vallès Occidental i que els acompanyava aquella nit.Un altre dels identificats pels Mossos d'Esquadra, que també va estar implicat en l'agressió, assegura que abans de l'incident "l'independentista va donar dues 'patadetes' al cul d'Antonio NM", fet que queda desmentit clarament amb el vídeo de l'agredit.Ara, la instrucció passarà al Jutjat d'Instrucció número 1, que era el que estava de guàrdia el passat dimarts, des d'on continuarà amb la declaració de la víctima de l'agressió i dels testimonis fins a la celebració del judici.L'acusació particular, que ha demanat sense èxit el seu ingrés a presó, seguint els motius pels quals va ser detingut pels Mossos d'Esquadra, basarà la seva actuació en els delictes de lesions per odi i discriminació.

