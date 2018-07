La Moncloa avisa Torra que el dret a l'autodeterminació «no existeix» ni té «recorregut»

El govern espanyol ja fa dies que marca quins seran els límits del diàleg amb Catalunya que ha de començar dilluns en la reunió entre el president Pedro Sánchez i el president de la Generalitat, Quim Torra. La Moncloa ha estat contundent a tres dies de la trobada. No només ha anunciat per boca de la portaveu de l'executiu espanyol, Isabel Celáa, que s'impugnarà la declaració de sobirania aprovada per JxCat, ERC i la CUP al Parlament, sinó que ha volgut deixar clar que el dret a l'autodeterminació "no existeix" i que, per tant, reivindicar-lo "no té recorregut".Celáa ha argumentat que el dret a l'autodeterminació no està recollit ni per la Constitució espanyola ni per "cap carta magna d'estats democràtics homologables" perquè només està contemplat per a pobles colonitzats i que l'objectiu del govern espanyol és centrar la reunió en les "qüestions que afecten la majoria dels catalans". Ha desgranat que Pedro Sánchez portarà a la reunió inversions per a Catalunya, transferències de competències i normalització del diàleg.La reunió, ha dit, "ha d'anar bé" i que això implica una "reciprocitat" per part de la Generalitat, malgrat que la impugnació de la declaració no contribueix a aplanar el camí. La portaveu del govern espanyol Isabel Celaá ha reiterat que aquesta impugnació, que suposarà la suspensió automàtica de la moció un cop admès a tràmit el recurs, es fa "en defensa" de la Constitució i de l'Estatut. "La legalitat va per un camí i la política per un altre, i a nosaltres ens correspon fer política", ha assegurat.Celáa ha emfasitzat la "força, determinació i fermesa" que pensa portar Sánchez a la reunió que se celebrarà a la Moncloa i ha afegit que el president "escoltarà, analitzarà i actuarà" en funció de la resposta que rebi. "Volem obrir camins polítics d'interès per a tots els ciutadans i esperem que les forces polítiques de Catalunya ho entenguin i transitin aquest mateix espai", ha argumentat. Sobre la celebració d'una segona reunió al setembre al Palau de la Generalitat, com ha proposat Torra, el govern espanyol conclou que de reunions en poden haver "dos o tres" o les que siguin, però que primer ha d'anar bé la de dilluns.

