El Govern assegura que s'ha acordat «no vetar cap tema» en la reunió entre Torra i Sánchez

El Govern ha assegurat que hi ha un "acord" amb l'executiu espanyol perquè a la reunió entre els dos presidents, Quim Torra i Pedro Sánchez, "no s'hi veti cap tema". Així ho ha explicat la portaveu i consellera de Presidència, Elsa Artadi, en una roda de premsa al Palau de la Generalitat aquest divendres al matí, posterior a la trobada entre Torra i el coordinador federal d'IU, Alberto Garzón. Artadi ha afegit que la reunió de dilluns a la Moncloa ha de servir per recuperar el diàleg després de vuit anys d'incomunicació amb Madrid. A més, la portaveu també s'ha mostrat confiada que Sánchez accepti que una segona reunió amb Torra se celebri al Palau de la Generalitat: "No entendríem que hi hagués cap problema", ha asseverat."Hi ha acord perquè es pugui parlar de tot, no hi ha hagut cap veto ni interferències en cap dels temes que volem parlar", ha constatat Artadi. La consellera també ha remarcat que la reunió servirà també per veure "en quin punt" es troben els dos executius, i abordar les discrepàncies que hi ha. Així mateix, Artadi ha apuntat que el Govern entén que si no hi ha cap veto fins ara, tampoc hi serà durant la reunió de dilluns: "És el mínim que es pot esperar d'un govern democràtic", ha opinat.Finalment, Artadi ha argumentat que espera que Sánchez accepti fer una segona reunió al Palau de la Generalitat: "Estaria bé que les reunions no fossin sempre a la Moncloa, no entendríem que hi hagués cap problema".

