El govern espanyol impugnarà la declaració de ruptura de JxCat, ERC i la CUP

A tres dies de la reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra, el govern espanyol ha anunciat que impugnarà al Tribunal Constitucional la moció que aquest dijous JxCat, ERC i la CUP van aprovar al Parlament ratificant la declaració de ruptura del 9-N de 2015 -anul·lada per l'alt tribunal- i que donava inici al procés independentista. Amb aquesta acció, la moció quedarà automàticament suspesa tan bon punt el Constitucional admeti a tràmit el recurs de l'executiu.La portaveu Isabel Celaá ha dit en la roda de premsa posterior al consell de ministres que la impugnació es fa "en defensa de la Constitució i de l'Estatut de Catalunya". "El govern representa l'Estat i no hi ha hagut cap dubte en relació a la moció, que vulnera també l'Estatut de Catalunya. Per tant, el govern impugna aquesta moció", ha argumentat. La decisió contrasta amb les reiterades manifestacions del govern socialista d'abandonar la via de la judicialització i vehicular a través de la política la gestió de la qüestió catalana.Preguntada sobre com aquesta decisió pot afectar a la reunió de dilluns entre Torra i Sánchez, Celaá ha insistit que cal transitar "un camí polític" de benestar per a tots els ciutadans. "Tenim la determinació de tenir una reunió fructífera", ha dit, i ha insistit en la necessitat d"'obrir espais de diàleg" amb Catalunya. "La legalitat va per un camí i la política per un altre, i a nosaltres ens correspon fer política", ha assenyalat, tot subratllant que l'objectiu principal és que la reunió "vagi molt bé".En aquest sentit, ha explicat que portaran "força, determinació i fermesa" a la reunió. "Volem obrir camins polítics d'interès per a tots els ciutadans i esperem que les forces polítiques de Catalunya ho entenguin i transiti aquest mateix espai". Sobre el referèndum -la qüestió principal que posarà Torra damunt la taula-, Celaá ha reiterat que el dret d'autodeterminació "no existeix" a la Constitució La portaveu del govern espanyol no ha descartat futures reunions amb Torra, tal com va demanar fa pocs dies la portaveu Elsa Artadi, però ha advertit que "el més important és que la primera reunió surti bé".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)