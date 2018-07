Els treballadors d'Iberia convoquen vaga per aquest estiu al Prat

El comitè d'empresa d'Iberia Barcelona ha convocat vaga el 27 i 28 de juliol i el 3 i 4 d'agost a l'Aeroport del Prat per la "falta de diàleg" amb la companyia, segons ha informat UGT, el sindicat majoritari, en un comunicat aquest divendres.L'organització ha explicat que els treballadors han convocat aquests aturs per la sobrecàrrega de feina, la falta de personal i els incompliments "sistemàtics" dels acords.Ha ressaltat que els treballadors del centre de connexió de Barcelona "segueix esperant" un pla industrial per l'aeroport de la capital catalana que inclogui la contractació necessària per solucionar aquesta sobrecàrrega de feina de la plantilla, que està formada per un total de 2.000 treballadors.Així mateix, UGT de Catalunya ha assenyalat que la plantilla d'Iberia Barcelona afronta la falta de contractació estable, la necessitat d'incrementar la plantilla eventual, l'ús indiscriminat de les hores peremptòries -hores extra d'obligat compliment-, i la necessitat d'adquirir compromís en la disminució dels dies de presència per la propera temporada, tal com estableix el conveni col·lectiu vigent."Desgraciadament, fins al dia d'avui, els treballadors només han rebut negatives per part de la direcció a l'abordar aquests problemes que repercuteixen en el bon funcionament de l'operativa i en les relacions laborals en aquest aeroport, així com en el tracte que reben els clients i els passatgers", ha subratllat l'organització.Ha agregat que aquesta situació "s'agreuja" durant l'estiu, quan es produeix un creixement de les operacions de Vueling -companyia que també forma part del grup IAG, que va sorgir de la fusió d'Iberia i British Airways-, i ha criticat que en aquesta temporada la plantilla està saturada per poder oferir el servei.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)