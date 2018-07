TV3 tornarà a obrir la corresponsalia a l'Amèrica Llatina

Llorach, Sanchis i Gordillo, a la comissió de la CCMA Foto: ACN

Televisió de Catalunya vol reobrir la seva corresponsalia a l’Amèrica Llatina, tancada al febrer com una de les mesures adoptades per fer front al pagament de 30 milions en concepte d’IVA. La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach, ha confirmat aquest divendres al Parlament que, un cop revertit el pla de contenció amb l’aportació extraordinària del Govern de 20,4 milions d’euros, TV3 té entre mans “la proposta per tornar a contractar la corresponsalia”.Llorach no n’ha concretat la data, però sí que la cadena vol tornar a comptar amb els serveis de l’ex corresponsal a Buenos Aires, Joan Biosca. D’altra banda, Llorach ha confirmat que TV3 està “tècnicament” preparada per iniciar la reciprocitat amb la nova televisió pública valenciana, À Punt.“Malauradament es va haver de tancar, sí, però el pla (de treball) que s’ha presentat ara té la proposta del director i del cap d’Informatius per tornar a contractar la corresponsalia d’Amèrica Llatina, i contractar Joan Biosca”, ha detallat Núria Llorach en la sessió de control a l’activitat de la CCMA.Fonts de l’ens públic han concretat a l’ACN que la intenció és poder tornar a tenir la corresponsalia en funcionament aquesta tardor. D’altra banda, no ha transcendit la relació laboral que s’establirà amb Biosca, que no forma part de la plantilla de TV3. “No podem ampliar plantilla, i recursos humans està estudiant com reincorporar-lo”, ha avançat la presidenta de la CCMA.En un altre ordre de coses, i responent a preguntes dels grups parlamentaris, Llorach ha informat sobre l’estat del projecte de reciprocitat entre Televisió de Catalunya i la nova televisió valenciana, À Punt. Llorach ha manifestat el desig de “recuperar el més aviat possible” una reciprocitat perduda amb el tancament de Canal 9 l’any 2013, i en aquest sentit ha subratllat que TVC ja disposa al seu múltiplex de l’espai necessari per donar cabuda a les emissions del nou canal públic valencià.“L’àmbit de reciprocitat ja està establert amb un conveni signat entre els presidents Puig i Puigdemont; Ara només depèn de la reserva d’espai radioelèctric”, ha descrit Llorach. La presidenta de la CCMA ha donat ha entendre d’aquesta manera que la culminació de la reciprocitat estaria ara en mans del govern valencià i pendent de solucionar la recepció de les emissions de TV3 al País Valencià.

