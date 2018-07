La masoveria urbana, una innovadora modalitat d'habitatge social

El bloc on aniran les tres famílies a viure. Foto: Albert Hernàndez



La regidora, Glòria Rubio, amb les famílies a punt d'entrar a les seves noves llars. Foto: Albert Hernàndez

"Estem molt contents, perquè quan hem obert la porta hem tingut la sensació de tenir un habitatge. Podrem viure amb el nostre fill de tres anys", expliquen Modesta Quizpe i Said Takhabbat, una de les tres famílies que aquest divendres han rebut les claus de tres habitatges en règim de masoveria urbana, a la plaça del Cardener, al barri de Torre-romeu. És a dir, no pagaran lloguer, però hauran de reformar l'immoble.Tenen sis mesos per aconseguir "la cèdula d'habitabilitat", precisa la regidora d'Habitatge, Glòria Rubio, i a partir d'aquí una garantia mínima de tres anys. "Ja tinc pensades algunes reformes que vull fer", diu Quizpe i remata Takhabbat "tocarà convocar a la família i els amics. Entre tots i una mica d'aquí i d'allà, ho tirarem endavant".Arriben al barri després de compartir pis amb la germana d'ell "i necessitem el nostre espai" i es queixa que "els lloguers estan pels núvols. Et demanen molts diners d'entrada, 2.000 i 3.000 euros. I els dos treballem, amb contracte", subratlla.La situació viscuda a Torre-romeu s'espera que es repliqui a d'altres parts de la ciutat i amb d'altres famílies. És fruit de la iniciativa impulsada a principis d'any per l'Ajuntament, sent el primer municipi català que posava en contacte entre privats. "Vam rebre vuit sol·licituds i totes complien", detalla Rubio i apunta que "en cas d'empat s'ha decidit per sorteig". De totes maneres, han quedat en llista d'espera.La regidora garanteix que s'està "treballant" per ampliar la borsa de masovers i així anar donant resposta a les necessitats. Per ara, hi ha tres anys d'habitatge assegurat i un cop acabat, "es pot fer una pròrroga de dos anys, però ja amb lloguer. Aixó sí, amb els vàrems d'HPO i que no superin el 30% dels ingresos", recorda Rubio.

