Un mort en un accident de trànsit a Brunyola, a la Selva

Una persona ha mort aquest matí en un accident de cotxe a la C-25, a l'altura del quilòmetre 225,5 al terme municipal de Brunyola, a la Selva. Per causes que encara es desconeixen, s'ha produït un xoc entre un turisme i una motocicleta i com a conseqüència de la topada el conductor de la moto ha quedat ferit greu i ha mort a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona.Els Mossos han rebut l'avís a les 8 del matí i arran de la incidència s'han activat cinc patrulles, dues dotacions dels Bombers i una ambulància i un helicòpter medicalitzat del SEM. Pel que fa a l'afectació viària, a la C-63 s'ha tallat l'accés a la C-25 en sentit Lleida fins que s'ha restablert la circulació a les 9.38h aproximadament.

