Joan Torrella agafa el timó com a nou director de Turisme Barcelona

Joan Torrella serà el nou director de Turisme Barcelona, segons ha anunciat aquest divendres el president del Comitè Executiu de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart en una roda de premsa. Així es farà efectiu després del consell executiu que previsiblement serà el proper 16 de juliol, ha avançat, després que fa uns mesos Jordi William Carnes presentés la seva dimissió després d'una auditoria interna encarregada pel govern municipal i realitzada pels serveis d'Intervenció de l'Ajuntament de Barcelona.Torrella ha estat el director de Turisme i Events de l'Ajuntament de Barcelona i, de fet, era una de les dues persones que s'encarregaven -ja en funcions durant els últims mesos- de la direcció de Turisme Barcelona. Aquesta és l'aposta conjunta que s'ha fet, després de buscar una persona que "conegués la casa, fos un bon tècnic, tingués la confiança de tothom i experiència", ha explicat Gaspart, que ha destacat que el no director és una persona "tècnicament molt capacitada i que coneix la casa molt bé". Malgrat que el nomenament s'ha de formalitzar, des de Turisme de Barcelona es considera l'aposta "més encertada".Per altra banda, el regidor de Turisme, Comerç i Mercats i vicepresident segon del Consell General de Turisme de Barcelona, Agustí Colom, ha destacat la figura de Torrella com una persona que "coneix l'Ajuntament, la Generalitat i té una estreta relació amb les institucions" i que, per tant, té clar com és el sector: "Té un ampli currículum des del punt de vista de l'activitat turística, ja que ha estat portant en els darrers anys la gestió turística de la ciutat".La roda de premsa també ha servit per donar una resposta -que ha estat dual- a les crítiques que aquest dijous va realitzar el president del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, sobre la disminució del turisme a Barcelona, i la "pèrdua de qualitat", tant del turisme de negocis com en el d'oci, en els últims mesos. Concretament, va dir que l'ocupació als hotels de la ciutat durant el primer semestre del 2018 a estat d'un 78,8%, un 3% menys que l'any passat, i que el preu mitjà ha estat de 132,75 euros, un 4,3% menys que el 2017."Hi ha alguns elements que s'expressaven que no s'adeqüen exactament a la realitat", ha contestat Colom, que ha precisat que Barcelona és una ciutat que durant el 2017 va haver de fer front a diverses situacions d'inestabilitat, entre les quals l'atemptat o, per altra banda, la crisi econòmica que aporta encara "una certa fragilitat a Europa, a nivell de desigualtats, i que això té efectes sobre el turisme". Aquest fet, segons ha dit, pot explicar alguns canvis i caigudes, malgrat que també ha puntualitzat que Barcelona "està a dalt de tot", tot i que és l'única de les 10 primeres del rànquing que no és capital d'Estat.A més, ha precisat que durant els primers sis mesos del 2018, Turisme de Barcelona ha continuat fomentant les accions de promoció, amb un 25% més que les que es van fer el 2017: "Em sembla que els matisos (al Gremi d'Hotels) donaran una idea més exacta de la realitat".Amb moltes més cometes ha opinat Gaspart, vicepresident del Gremi d'Hotels, que s'ha posat al costat de Clos, tot i que ha volgut rebaixar una mica el to. "El senyor Clos té tota la raó el món; Barcelona ha baixat en preus, en ocupació i esperem que això no continuï així", ha afirmat. En aquest punt però, ha detallat que es venia d'una "època sensacional" i que també calia haver dit que "s'han obert altres mercats que estaven tancats", com el de Lisboa, Tuníssia, Egipte o Brussel·les: "No és tràgic, ja que moltes ciutats voldrien estar en la situació de Barcelona, tot i que cal lluitar per intentar que la situació es pugui superar o normalitzar, tant en preus com en ocupació".Sobre les crítiques del gremi dirigides a la permissivitat d'activitat il·lícites a Barcelona, Gaspart ha reconegut que el govern d'Ada Colau està treballant "per tots els mitjans per acabar amb la il·legalitat", tot i que considera que encara queda molta feina per fer amb els pisos turístics.

