VÍDEO Els lladres de les autopistes i autovies catalanes es «modernitzen»

Amb l’arribada dels mesos d’estiu, els Mossos d’Esquadra incrementen la seva vigilància a les autopistes i autovies catalanes per evitar robatoris. Amb els anys, els protagonistes d’aquests delictes han canviat i han canviat el seu modus operandi.

"Ja no utilitzen la violència perquè saben que el jutge podria decidir unes mesures cautelars que, en molts casos, impliquen presó. Ells volen seguir delinquint, per la qual cosa opten per fer furts a través de l'engany"

El sergent de trànsit José Luis Calzado explica aque ja no es tracta dels delinqüents de països sud-americans que, fa uns anys, eren coneguts genèricament com a "banda dels peruans": “Ara la majoria venen de països de l’est, de la zona dels Balcans”, precisa. Sí que actuen igual que els seus predecessors, fent que les seves víctimes aturin els seus cotxes fent-los creure que surt fum del vehicle o que tenen qualsevol avaria imaginària. En altres casos, ells mateixos els punxen les rodes i els segueixen fins que han de parar: “La víctima s’atura per comprovar-ho i ells, que han estacionat al seu darrere oferint ajuda, aprofiten per agafar una bossa de mà o una cartera que estigui a la vista. El seu objectiu són sempre els diners”, afegeix.Un altre aspecte que ha canviat és el vehicle que utilitzen els lladres. Fa uns anys optaven per cotxes de gran cilindrada que havien robat amb anterioritat. Ara prefereixen cotxes més habituals, no tant potents però que criden menys l’atenció, i que lloguen com faria qualsevol persona: “D’aquesta manera aixequen moltes menys sospites. I, quan tenim les dades del vehicle, al cap de pocs dies ja no serveix perquè ja l’han tornat”, explica. “Rebutgen robar un vehicle perquè els hi suposaria més feina i més possibilitats de patir imprevistos o que el cotxe estigui buscat per la policia”, afegeix.Aquests delinqüents defugen qualsevol enfrontament, tant amb les víctimes com els policies, i al mínim contratemps cancel·len el robatori i van a per un altre. L'intendent Josep Guillot, cap de la divisió de transports dels Mossos, afegeix: "Ja no utilitzen la violència perquè saben que el jutge podria decidir unes mesures cautelars que, en molts casos, impliquen presó. Ells volen seguir delinquint, per la qual cosa opten per fer furts a través de l'engany i sense violència perquè no es pugui considerar robatori". La policia explica que el seu aspecte és "normal" per aconseguir “que la víctima no tingui cap sospita”.Els blancs dels robatoris són estrangers que els lladres saben que portaran molts diners en efectiu, des de turistes de països del centre d’Europa que van a passar les vacances en algun punt de sol i platja i que, per la seva edat, prefereixen pagar-ho tot en efectiu; fins a famílies que creuen tot el litoral per anar al Marroc i països del nord d’Àfrica i que també porten molts diners al damunt.Els Mossos augmenten la vigilància durant aquests dies, tot i que reconeixen que els delinqüents s’han desestacionalitzat: “El moment punta és a l’estiu, però ja actuen gairebé tot l’any perquè constantment hi ha presència d’estrangers a les carreteres catalanes. I en dates assenyalades, tant aquí com a la resta de països, això també es nota”, explica Calzado.La policia catalana controla des de la Jonquera fins al límit amb el País Valencià: “Necessitem un dispositiu molt mòbil. Des de Seguretat Ciutadana i l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) es cobreixen punts concrets d’àrees de servei, peatges i entrades i sortides d’autopistes, i a més es fa un patrullatge al llarg de tota l’autopista”, detalla Calzado. A més, en algunes zones hi ha instal·lades càmeres de lectura de matrícules que, en cas de detectar-ne alguna implicada en algun delicte, avisa instantàniament als Mossos.Tot i això, la policia també fa tasca de prevenció perquè se’ls vegi en zones on poden actuar els lladres i assisteix a les víctimes, a les quals acompanyen ràpidament a comissaries per ajudar-los en qualsevol gestió. Per exemple, en anul·lar les targetes de crèdit robades. El consell dels Mossos està clar: “Hem de confiar en la bona fe de les persones, però també hem d’estar atents. Hem de tancar sempre el vehicle, encara que estiguem al voltant, i hem de tenir els nostres pertinences al damunt o controlades. I si veiem algun cas en directe, trucar al 112", explica Guillot.La policia també reconeix que aquest tipus de delinqüència, unit amb la legislació actual, els obliga a ser imaginatius. L'intendent posa com exemple el que va passar fa unes setmanes, quan un jutge va decretar com a mesura cautelar a l'espera de judici que un grup de 20 de kosovars d'un mateix clan no podien acostar-se a l'AP-7 d'aquí fins a Andalusia: "Va ser una investigació llarga per poder demostrar que no eren només furts, que tenien 47 delictes al seu darrere, que anaven amb documentació falsificada i que cada dia enviaven tres vehicles a buscar les seves víctimes".

Un cotxe dels Mossos d'Esquadra, en una àrea de servei de l'AP-7 Foto: Jaume Ventura

