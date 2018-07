El Govern iniciarà la reactivació del Diplocat el 25 de juliol

El Govern ha posat data a la recuperació del Diplocat. El conseller d'Acció Exterior, Ernest Maragall, reunirà el 25 de juliol el ple del patronat de l'organisme de la diplomàcia pública catalana, format per una quarantena d'entitats, per posar fil a l'agulla a la seva reactivació. La reobertura del Diplocat -serà el patronat qui haurà de decidir els passos a seguir a partir d'ara- era un dels compromisos adquirits per l'executiu, que en la seva primera reunió ja va anunciar que havia frenat el procés de liquidació iniciat per l'Estat durant l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.La reunió del patronat del Diplocat es convocarà, doncs, abans que acabi el mes de juliol, tal com s'havia compromès el conseller Maragall. L'altre compromís immediat del Departament d'Acció Exterior és la reobertura de les delegacions catalanes a l'estranger. Les oficines del Regne Unit, Suïssa, França, Itàlia, Alemanya i els Estats Units seran les primeres que tornaran a operar . La recuperació de les delegacions depèn de la secretaria d'Acció Exterior i Unió Europea, un cop definida l'estructura de la conselleria.La reactivació del Diplocat implica revertir una "irregularitat", tal com va exposar la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, en la primera roda de premsa del nou executiu, el 12 de juny. Artadi va anunciar aquell dia que s'aturava el procés de liquidació del Diplocat, un tancament iniciat pel govern espanyol tot i que no formava part de l'acord pres pel Senat per aplicar el 155. "Aquest procés de liquidació no es va acabar i, per tant, el consorci no ha perdut vigència", va apuntar llavors la portaveu de l'executiu, que també va anunciar la convocatòria del ple del patronat. La reunió ara ja té data, el 25 de juliol. La cita estarà presidida pel president de la Generalitat, Quim Torra.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)