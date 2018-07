​Els Bombers donen per extingit l'incendi de Vilopriu

Els Bombers de la Generalitat han donat per extingit l'incendi que es va declarar dimecres al terme municipal de Vilopriu, al Baix Empordà, i que ha calcinat 20,9 hectàrees entre vegetació agrícola i forestal (la major part d’aquesta pi blanc i alzina).El foc estava controlat des del mateix dimecres al vespre. Finalment, aquest divendres al matí una dotació dels Bombers han revisat la zona afectada i ja no n'hi ha cap treballant-hi. L'incendi no va causar ferits i un cop estabilitzat es va aixecar el confinament preventiu de veïns de Valldevià i es va desallotjar de forma controlada les persones que es trobaven a la piscina del municipi.També es va tallar unes hores la circulació de les carreteres GIV-6311, GIV-6232 i la GI-631 entre Vilopriu i Valldevià.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)