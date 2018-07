La manifestació de la Diada es farà a la Diagonal i serà un clam per la República

La mobilització independentista de la Diada de l'11 de setembre es celebrarà en el context més traumàtic del procés: amb dirigents a la presó o a l'exili i a les portes del judici de l'anterior govern processat per rebel·lió. La Diagonal de Barcelona serà l'escenari d'una manifestació que les entitats preveuen novament massiva i en la qual la reclamació de la República serà el leitmotiv. L'ANC, Òmnium i l'AMI han deixat clar que aquest objectiu anirà en paral·lel a la "mobilització permanent" per exigir l'alliberament dels presos polítics, així com la denúncia de la regressió en drets i llibertats.L'objectiu és que la manifestació ompli la Diagonal des de Pedralbes fins a les Glòries. Com a element visual, enguany s'ha triat una samarreta de color corall fluorescent perquè sigui visible de forma aèria. És, han explicat, el color de les brides de les urnes que es van utilitzar en la votació del passat 1 d'octubre. La samarreta incorpora el lema de la mobilització "Fem la República Catalana", i dues dates: la de l'11-S i la de l'1-O. També hi ha el dibuix d'una muntanya, que simula ser Montserrat, com a símbol "d'esforç col·lectiu per superar els obstacles, arribar al cim i plantar la bandera de la República", segons ha explicat la coordinadora de mobilització de l'ANC, Elisenda Romeu.La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha argumentat que la "repressió política" que està patint Catalunya "no pot tenir com a conseqüència la renúncia als objectius polítics". És per això que la principal reivindicació de la Diada serà que els dirigents polítics "facin efectiu" el mandat de l'1 d'octubre "ratificat" a les eleccions del 21-D. Les mobilitzacions per exigir l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats, ha dit Paluzie, ja s'estan fent i se seguiran fent. Ha recordat en aquest sentit que el 14 de juliol hi ha convocada una mobilització per demanar la llibertat dels dirigents que des d'aquesta setmana estan ja a presons catalanes.Paluzie ha insistit en la importància de reclamar una República "on no es vulnerin drets fonamentals individuals i col·lectius" i ha subratllat que l'1-O es va "exercir" el dret a l'autodeterminació malgrat la repressió policial. "Ens hem reconegut com a poble ferm, digne i coratjós", ha dit la presidenta de l'ANC, que ha reivindicat que des del 2012 s'han aconseguit "moltes fites gràcies a la força de la gent". L'objectiu de la independència, ha assegurat, és més a prop.La vicepresidenta d'Òmnium, Marina Llansana, ha afirmat que enguany també s'haurà de commemorar "la fita de l'1-O" i ha insistit en demanar al president espanyol, Pedro Sánchez, a instar la Fiscalia a retirar els càrrecs sobre els dirigents independentistes. "Són innocents i no ens cansarem de dir-ho", ha assegurat tot recordant que fa un any van ser Jordi Sànchez i Jordi Cuixart els encarregats de presentar la mobilització de la Diada. "Fa un any haguéssim trobat impossible la situació d'ara", ha dit Llansana, que ha titllat el context actual de "repressió brutal".El president de l'Associació de Municipis per la Independència i alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, ha denunciat "el segrest" dels líders independentistes i ha refermat el compromís en la construcció de la República Catalana dels 800 consistoris que representa. "Busquen la nostra inhabilitació i desarticular la xarxa que l'AMI ha creat", ha advertit.

