El món del treball centra el cicle de cinema a la fresca Doc'sNoctàmbuls

Divendres 6 de juliol



Sessió I: “L’era Dièsel. Dièsel Times” 1950 - 1969



La sessió s’inicia amb diversos fragments del No-Do dels anys 50 i 60 (uns 30 minuts). Assistireu a la inauguració de fàbriques automobilístiques, tèxtils i de maquinaria agrícola amb la posada en marxa de tot un projecte polític i social centrat en la productivitat fabril. Els No-do testimonien les cosmovisions oficials: el treballador és visualitzat com a conjunt (massa) o com a fragment ( un tors, una mà, un braç).



La contrafigura la donarà l’obra del cineasta independent Jordi Bayona (Vic, 1931- La Floresta, 2013) que amb Distancia 200 metres posa l’enquadrament en la figura humana i en el projecte de vida que cercaven els treballadors vinguts d’arreu per

alimentar les grans infraestructures industrials.



La sessió es tanca amb l’anunci rutilant de l’inici de la producció massiva a la factoria Seat de Barcelona dels primers cotxes motor dièsel, amb una base social nombrosa i àvida per comprar-los enmig de l’optimisme exultant d’un occident que ha vist per televisió com Neil Amstrong trepitjava la lluna.



Divendres 13 de juliol



Sessió II: “L’era Dièsel. Fets i Drets “ 1970 - 1980



Els treballadors i treballadores prenen protagonisme en la segona sessió del Doc'sNoctàmbuls d'enguany, durant la qual veurem films del fons documental de l’Arxiu Històric de l’Institut del Cinema Català. Ens mostren imatges de protestes, de resistència obrera i d'uns treballadors que ja s'organitzaven per millorar les seves condicions de vida. Són filmacions sovint clandestines.



Al primer bloc de projeccions (d'una durada d'uns 20 minuts) podrem veure el documental Terrassa 70, una filmació que fa referència a la situació política i laboral en el cor del tèxtil. La projecció es completa amb el curt de poc més de tres minuts Hoja de salario, una filmació del sindicat Comissions Obreres que utilitza la papiroflèxia per explicar als obrers els diferents conceptes que apareixen al seu full de salari.



A continuació veureu el documental Numax Presenta, rodat per Joaquim Jordà i produït amb les darreres 600.000 pessetes de la caixa de resistència dels treballadors de la fàbrica d’electrodomèstics Numax, durant la transició democràtica. Es va rodar durant dos anys: de 1977 a 1979, en que els treballadors van ocupar i autogestionar la fàbrica com a resposta i protesta front l’intent de tancament irregular per part dels propietaris.



El segon bloc de la nit durarà una hora aproximadament i inclou enregistraments diversos que mostren fàbriques, manifestacions i agitació sindical, partits de futbol de treballadors que acaben convertits en reunions polítiques o gairebé, l'enterrament d'un obrer assassinat durant una vaga o les primeres reivindicacions veïnals al barri de la Zona Franca.



Divendres 20 de juliol



Sessió III: “L’era Dièsel. El patró canvia de lloc” 1990 – 2016



Com viuen les conseqüències de l’economia global, la deslocalització i la el canvi tecnològic els obrers assalariats i els petits empresaris familiars? Ens ho ensenyen dos magnífics films que parlen de la mateixa època però que tenen protagonistes ben diferents.



El efecto Iguazú és un film que va dirigir Pere Joan Ventura l'any 2000 i que, en un metratge de prop de 90 minuts, dóna la paraula als treballadors de Síntel, que van aixecar el Campamento de la Esperanza en ple passeig de la Castellana de Madrid per reclamar els seus drets després d'haver estat massivament acomiadats. El document va obtenir el Premi Goya al Millor Documental.





Los desheredados és un curt documental de 18 minuts de durada filmat per Laura Ferrés el 2017 que va guanyar també el Goya i el Gaudí 2017, entre d'altres. Explica, amb una mirada especialment ferma, la història del pare de la pròpia cineasta que ha de fer front al tancament del negoci familiar. El convidat serà Pere Joan Ventura, director d'El efecto Iguazú.



Divendres 27 de juliol



Sessió IV: “L’era Dièsel. Goodbye Dièsel” 2016 - 2018



Amb el primer protocol per a limitació de la circulació dels vells vehicles motor dièsel al cinturó industrial de Barcelona i a la ciutat en dies d’alta contaminació, han arribat les primeres proves del cotxe autònom, els robots, la intel·ligència artificial, les xarxes i la tecnologia que s’està desenvolupant i implementant des de Barcelona.



S'ha acabat l'era del dièsel i, amb la fi d'aquests temps, han arribat les xarxes i fenòmens que han transformat radicalment el món del treball com ara la globalització. En aquesta sessió veurem uns films que ens parlen sobre l’aturada analògica i el canvi rotund que s'ha produït en el perfil dels treballadors i treballadores, sobre la manera en què internet i les comunicacions mòbils han transformat les feines que fem o bé sobre l'automatització i l'arribada imminent a les nostres vides de la intel·ligència artificial.