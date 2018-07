Detingut a València per tancar, maltractar i abusar sexualment de la seva parella

La policia nacional espanyola ha detingut un home de 47 anys a València com a presumpte autor de delictes d'agressió sexual, detenció il·legal i maltractaments en l'àmbit familiar després que tanqués la seva parella al domicili, l'agredís físicament i l'obligués a mantenir relacions sexuals amb ell.Segons han informat aquest dijous fonts policials, els agents van accedir al domicili, en el barri d'Exposició, després que un veí l'escoltara demanar ajuda i la van localitzar "amb lesions en cara i braços".La presumpta agressió va ocórrer dimarts passat, 3 de juliol, a les dotze del matí, quan els agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats perquè s'adreçaren a un domicili del barri d'Exposició, on, "pel que sembla, un veí havia escoltat una dona demanant ajuda des de l'interior d'un habitatge".Els agents van aconseguir parlar amb la dona des d'una finestra d'un domicili contigu i van sol·licitar la presència de bombers per a accedir a l'interior, on la van trobar amb talls als pòmuls i al nas, així com amb hematomes i esgarrapades als braços i a les mans. La dona, que havia estat agredida i tancada per la seva parella, havia estat forçada a mantenir relacions sexuals i havia estat colpejada abans i després de ser violentada, per la qual cosa va ser traslladada a un hospital i atesa per les "nombroses lesions" que presentava. Segons explica el comunicat policial, "l'habitatge estava regirat i els llençols tacats de sang".El presumpte agressor va ser localitzat per una patrulla policial a un carrer adjacent i va manifestar que el deixessin "continuar bevent", que no havia passat "res greu" i que si la seva parella estava en aquestes condicions era "perquè alguna cosa havia fet".Els policies, després de realitzar diverses comprovacions, el van detenir com a presumpte autor dels delictes d'agressió sexual, detenció il·legal i maltractament en l'àmbit familiar.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)