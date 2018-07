Arriba una nova fornada d'urnes de l'1-O a Sabadell

Sabadell vol reviure l'1-O, o com a mínim tenir-ne un record. Així es desprèn del fet que un grup de persones ha fet una comanda de, ni més ni menys, 540 urnes idèntiques a les que es van utilitzar pel referèndum d'autodeterminació. Es tracta d'una iniciativa que ha aplegat diverses persones per fer l'encàrrec i tenir, així, una rèplica d'un dels instruments més simbòlics d'aquella jornada.El grup es va articular a través d'un grup de WhatsApp, segons ha explicat una de les organitzadores, la Mònica, al programa Versió RAC1 : "La compra s'ha fet amb molta discreció, les hem comprat a la mateixa empresa que va fer les urnes originals i al final han sortit a 20 euros cadascuna", explica la dona.Concretament, es tracta de l'empresa xinesa Smart Dragon Ballot Expert, que va ser l'encarregada d'enviar la remesa de l'1-O a Catalunya través de França, des d'on es van distribuir a tot el país. Així, es va demanar que fossin idèntiques, no només l'urna en si, també el logotip frontal de la Generalitat i els precintes amb la data del referèndum impresa.Després de a primera remesa, ara se n'ha fet una nova comanda amb un miler d'urnes més, que es preveu que arribin en les properes setmanes a Catalunya. L'interès que ha suscitat, a més, ha traspassat les fronteres sabadellenques, de manera que han rebut peticions de persones d'altres punts del país, que volen disposar d'un record material del que va suposar la jornada de l'1-O.

