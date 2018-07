Activat un dispositiu per dissuadir l'os Goiat d'acostar-se al bestiar

Imatge de l'os Goiat. Foto: Generalitat de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya, el Consell General d'Aran i l'Officine National de la Chasse et de la Faune Sauvage de França han posat en marxa un dispositiu per intensificar les mesures per dissuadir l'os Goiat, l'últim exemplar alliberat als Pirineus, d'acostar-se al bestiar. Consisteix a aplicar bales de goma/cautxú, trets a prop, sorolls, llums i la utilització de repel·lents o electricitat en les seves preses perquè, quan s'acosti al bestiar o retorni a menjar les restes de la seva presa, com solen fer els ossos, tingui una experiència aversiva severa i modifiqui el seu comportament.

Equip expert interregional

L’anàlisi efectuat per l’equip expert de seguiment transfronterer de l’os als Pirineus (GSTOP) –integrat per personal tècnic de la Generalitat de Catalunya, de l’Officine National de la Chasse et de la Faune Sauvage, del Govern d’Aragó i del Conselh Generau d’Aran– ha constatat que en Goiat presenta un comportament predador anòmal per la seva intensitat i per la seva tendència a atacar ramaderia equina, que sol pasturar sense vigilància i fora de tancats de protecció. Per contra, no presenta d’altres comportaments que podrien considerar-se problemàtics: no busca ni està habituat a la presència humana, no ataca reiteradament, i no presenta tampoc un comportament clarament agressiu espontani reiterat, amb aproximacions directes i gestos, mirades i moviments inequívocs que podrien acabar en atacs.

Després d’avaluar el seu comportament i el nombre i tipologia dels atacs a bestiar atribuïts a aquest exemplar des de la fi de la hibernació, l’equip s’ha mostrat sorprès per l’intens comportament predador d’aquest exemplar i la seva predisposició cap al bestiar equí, cosa no habitual. Per contra, evita els ramats d'oví vigilats per gossos de protecció i pastor, fet que demostra l'efectivitat d'aquesta mesura preventiva que fa anys que s’aplica.

Concretament, des del mes d’abril s’han registrat 15 atacs d’aquest exemplar, dels quals 2 a França, 12 a la Val d’Aran i 1 al Pallars Sobirà. Els darrers s’han produït aquesta mateixa setmana a la Val d’Aran. Les baixes que ha provocat a la ramaderia han estat en total, aquest any, 15: sis eugues i quatre poltres, quatre ovelles, una cabra i dues baixes a arnes.

Seguiment tècnic constant

El GSTOP farà una nova reunió durant la segona quinzena de juliol per valorar els resultats i proposar les accions que convinguin en relació a la gestió de l’exemplar. No es descarta cap opció, inclosa la de capturar-lo i extreure’l del medi, si bé aquesta decisió requerirà d’un sòlid posicionament tècnic i d’un consens intergovernamental a escala regional, estatal i comunitària. Amb el grup expert hi ha col·laborat la Fundación Oso Pardo i han estat consultats diversos membres de la International Association for Bear Research & Management , i del comitè científic internacional del projecte Piroslife de reintroducció de l’os bru al Pirineu. Per a properes reunions, es preveu la presència d’experts de l’Administració General de l’Estat.

Goiat va ser dut als Pirineus per mirar de trencar l’endogàmia existent en la població actual i hi ha força indicis de que ha actuat ja en aquest sentit.

