VÍDEO Així sona «Despertem el món», la cançó d'estiu de TV3 i Catalunya Ràdio

El grup lleidatà de reggae Koers posarà la banda sonora de l'estiu a TV3 i Catalunya Ràdio. Aquest dijous, al programa El món es mou, el conjunt va presentar la cançó Despertem el món, una cançó farcida d'optimisme, bones vibracions i sensacions de llibertat. Kelly Isaiah, cantant del grup, apuntava que volen que "tothom acabi aquest estiu ballant aquesta cançó, que soni per tot arreu” i que tothom la conegui.El tema, que s'ha estrenat avui, combina el pop amb el reggae i el funk i parla de de les bones sensacions que genera l'estiu. Pel que fa al grup, el líder és Kelly Isaiah, nascut a Nigèria i veí de Lleida des de fa més de dotze anys. Tot i que van debutar l'any passat amb el disc Unbroken, Koers ja és tot un referent del reggae a l'Estat i té presència a tots els mitjans de comunicació especialitzats i en festivals de referència.Els últims grups i cantants que han protagonitzat campanyes d'estiu han estat Pau Guillamet "Guillamino" (2017), La Soul Machine (2016), Projecte Mut (2015), Pepet i Marieta (2014), Els Catarres (2013), The Pinker Tones (2012) i The Pepper Pots (2011).

