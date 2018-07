Carme Ruscalleda tanca el restaurant Sant Pau, amb tres estrelles Michelin

Carme Ruscalleda i Toni Balam han decidit tancar el restaurant Sant Pau , a Sant Pol de Mar i amb tres estrelles Michelin, a finals d’octubre, segons informa El Periódico . L’establiment és un dels 11 restaurants amb la màxima categoria Michelin a tot l’Estat.Ruscalleda ha estat la dona amb més estrelles Michelin, set. Ara, conservarà les dues del Sant Pau de Tokio, i del Moments, a l’Hotel Mandarin de Barcelona que dirigeix el seu fill.La intenció de Ruscalleda, amb 66 anys, és obrir-se a altres projectes i “reinventar-se”. En cap cas “es jubila”, assegura al rotatiu.El restaurant també ha estat guardonat amb tres sols de la Guia Campsa-Repsol. Està ubicat en una antiga torre de l'any 1881 que abans havia funcionat com a hostal. Té un jardí i capacitat per a 35 comensals. L'estil de cuina és creatiu i modern, però basat sempre en la tradició i productes catalans de temporada.Ruscalleda prové d'una família agricultora i comerciant, propietària d'un comerç d'alimentació. Va estudiar comerç mercantil i posteriorment de xarcuteria amb la idea de continuar el negoci dels seus pares. El 1975 ella i el seu marit, Toni Balam, comencen a treballar en aquest establiment. L'any següent se li acut obrir una secció de menjar preparat casolà per a emportar, que té molt d'èxit, i per a fer-la comença a experimentar receptes de manera autodidacta.El 1988 la parella obre el restaurant Sant Pau al lloc al qual s'ubica actualment. Carme Ruscalleda és la cap de cuina, mentre que Toni Balam dirigeix la sala. Des del començament van mostrar preferència per productes frescos, de qualitat i locals, adquirits majoritàriament al Maresme i en especial de la mar, ja que el restaurant dona a la platja. Al començament, la carta era molt més senzilla que l'actual, sobretot pel que fa a tècnica i complexitat culinàries.El 1991 obtenen la primera estrella Michelin, i el 1996 reben la segona. El 1999 obté els tres sols (qualificació màxima) de la guia Campsa-Repsol. El 2000 s'obre una nova cuina de 150m2 que dóna directament al jardí. En 2006 obtenen la tercera estrella Michelin, el nombre màxim possible d'estrelles per a un establiment.El 2004 van obrir un segon restaurant Sant Pau al centre de Tòquio (Japó), al qual s'hi fa cuina amb la mateixa filosofia, amb ingredients frescos locals japonesos i catalans -per exemple, espardenyes-, tots amanits amb oli Siurana i sal de Mallorca i en el qual intenten recrear una atmosfera i una decoració del mateix estil del Sant Pau català. El xef de cuina és el Jérôme Quilbeuf, mentre que Rie Yasui dirigeix la sala.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)