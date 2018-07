Sanitat retira més de cent medicaments per risc de càncer

El Ministeri de Sanitat s'ha vist obligat a retirar més d'un centenar de medicaments per a la hipertensió per possible risc de càncer. En concret, tal com ha informat l'Agència Espanyola del Medicament , es tracta d'aquells que contenen el principi actiu valsartán, i han pres la decisió com a mesura de prevenció en detectar-los una impuresa.Les autoritats demanen no interrompre el tractament però sí visitar el metge perquè substitueixi el medicament per un altre amb la mateixa composició però que no estigui afectat per aquest defecte de qualitat. Els medicaments són en forma de comprimits i distribuïts per les principals farmacèutiques. Podeu consultar els medicaments a aquest enllaç La mateixa Agència ha apuntat que l'alerta sorgeix d'uns lots provinents de la Xina, afecta múltiples països a nivell europeu i mundial i que ja ha ordenat la retirada dels medicaments especificats.

