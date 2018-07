Investigat un veí de Balaguer per vendre punts del carnet de cotxe

La Guàrdia Civil investiga un veí de Balaguer per vendre punts del carnet de conduir. Els agents han iniciat una operació que afecta un total de 26 persones en diverses demarcacions de l'Estat espanyol per la compra de punts del carnet de conduir, que adquirien després d'imputar-li la corresponent sanció per excés de velocitat a una persona que resideix a la capital de la Noguera. L'home es feia passar com a conductor del vehicle sancionat a canvi d'una remuneració econòmica.El preu per punt comprat oscil·lava entre els 50 i 150 euros, i l'oferta es va realitzar a través de diverses pàgines web, segons informa la Guàrdia Civil.La investigació es va iniciar a Màlaga després que la Jefatura Provincial d'aquesta província informés que un balaguerí tenia nombroses denúncies per excés de velocitat en diferents llocs en les mateixes dates. Amb els expedients de sanció d'aquesta persona, la Direcció General de Trànsit va comprovar que els vehicles amb els quals s'havia detectat no eren propietat de l'home i que les infraccions eren comeses en diferents llocs d'Espanya, en les mateixes dates i en la mateixa franja horària.L'organisme va descobrir també que els titulars dels vehicles als quals s'havien multat per excés de velocitat havien identificat el balaguerí després de fer publicitat a les xarxes socials de la venda de punts.

