Un avió s'enlaira de l'aeroport de Reus sense el suport de la torre de control per una avaria

La torre de control de l'aeroport de Reus es va quedar sense energia aquest dimarts a la nit i l'últim vol amb passatgers que estava programat per sortir de la capital del Baix Camp va haver d'enlairar-se sense l'ajuda a la navegació ni vigilància.El controlador va comunicar al comandant de l'avió que havia d'enlairar-se de la situació a través de "l'últim recurs", que es tracta d'una ràdio que funciona amb bateria i que suposa que no té cap més via per poder comunicar-se amb l'aparell. Després de rebre la informació, el pilot va decidir marxar de Reus, ja que la nit era força clara, sense condicions atmosfèriques adverses i sense cap tipus de trànsit aeri.Fonts de la UGT han explicat aque es tracta d'una avaria que es va produir a última hora de la nit i que per sort no va afectar més avions, ja que no hi havia previst cap arribada ni cap altra sortida. A banda, des del sindicat denuncien que aquesta incidència, que es pot produir, es va allargar més temps del compte per manca de personal. L'avaria es va resoldre en poc més d'una hora i es podria haver enllestit en 10 o 15 minuts, segons les mateixes fonts. El problema és que a la torre no sempre hi ha un tècnic de manteniment i a vegades, com va passar aquest dimarts, el tècnic és de Barcelona i no coneix les instal·lacions.Des del sindicat reclamen que es contracti una persona més i que s'incorpori a la plantilla de l'aeroport de Reus per solucionar amb celeritat problemes com aquests i inclús per prevenir-ne. La UGT denuncia que la filosofia d'Aena és jugar-s'ho tot "a què no passa res o que passen poques coses". Aquesta vegada, l'aeroport es va tancar però no va causar més incidència perquè no hi ha més trànsit aeri previst. La setmana passada, recorden, que "la torre no tenia tècnic de manteniment però aquell dia no va passar res i no hi va haver cap afectació, però podia haver passat i no hi havia recursos per a solucionar-ho".A banda, també lamenten que Reus és únic l'aeroport de la xarxa d'Aena que fent un horari de 17 hores, "ens coordinem quatre equips de treball, mentre que a la resta en tenen cinc".

