Santamaría i Casado encapçalen el recompte a les primàries del PP

Pablo Casado, el candidat més jove i que es va presentar davant la renúncia del favorit, Alberto Núñez Feijóo, i Soraya Sáenz de Santamaría encapçalen amb molt pocs vots de diferència el recompte a les primàries del PP. A primera hora de la nit, amb les victòries a Catalunya i Madrid, Casado ha liderat la cursa, però després del recompte d'Andalusia, Sáenz de Santamaría ha remuntat i s'ha situat en primer lloc. El tercer lloc seria per María Dolores de Cospedal, la secretària general del PP, la principal derrotada.D'aquesta manera, Sáenz de Santamaría, la gestora de la crisi amb Catalunya, s'imposaria per pocs vots a Casado, el jove dirigent, de tendència molt espanyolista i dretana i proper a José María Aznar. Si tot acaba així, i amb una militància fragmentada, tots dos dirigents populars es disputaran la presidència del PP. El guanyador haurà de ser ratificat com a substitut de Mariano Rajoy en un congrés el 20 i 21 de juliol a Madrid.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)