L'Estat acusa Valtònyc de terrorisme

Aquesta és una còpia de la meva Euroordre. Ja podeu veure la casella marcada, és el motiu pel qual me reclamen. La opció “Fer cançons” se veu que no hi era. #Espanya pic.twitter.com/VHGaXKYoMQ — Josep Valtònyc🎗️ (@valtonyc) 5 de juliol de 2018

El raper mallorquí Josep Miquel Arenas, conegut com Valtònyc, ha comparegut aquest dijous a la tarda davant dels mitjans, per anunciar que posa el seu cas com a "precedent" per tots els artistes i polítics que busquen una justícia democràcia. "Confio plenament en la justícia belga i europea", ha afirmat, acompanyat del professor de la KU Leuven, filòsof, escriptor i activista belga Lieven De Cauter. El raper ha compartit una imatge a Twitter en què es pot veure la seva euroordre i el motiu pel qual l'estat espanyol en reclama el lliurament: terrorisme.Aquest dijous, la justícia belga ha decidit deixar en llibertat amb mesures cautelars a Valtònyc, que és a l'exili a Bèlgica per evitar la condemna de tres anys i sis mesos de presó que l'Audiència Nacional li va imposar per enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries greus a al Corona per les lletres de les seves cançons."Jo en cap moment m'he amagat", ha afirmat, i ha recordat que "en tot moment ha estat a disposició" de la justícia belga i europea perquè "ha demostrat ser una justícia independent i que està al costat dels drets humans i fonamentals". Ara, ha destacat, és "lliure" i n'està "content", tot i que ha precisat que, si no hagués marxat, "faria dos mesos que seria a la presó".Per altra banda, Valtònyc també ha puntualitzat que a l'estat espanyol hi ha milers d'imputats per escriure cançons, fer activisme, periodisme o per organitzar el referèndum d'autodeterminació. I en aquest sentit, ha volgut remarcar que no és un "cas aïllat", sinó que "Espanya està patint un retrocés democràtic". "No ens deixen cantar, no ens deixen escriure tuits i no ens deixen votar com a poble, i per això he decidit que tinguin un precedent de justícia", ha sentenciat.El raper ha recordat que la seva llibertat "no és la primera bufetada que li donen a Espanya", ja que el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg ja va contradir l'Estat per la crema de fotos del rei: "Ara crec que tornarà a passar el mateix". Sobre la seva situació, ha explicat que des que va arribar té feina, una casa i un telèfon de contacte, i que el que més desitja és poder seguir cantant i denunciat la situació.La justícia belga ha decidit esperar que es resolgui l'euroordre que ha de determinar la seva extradició, al considerar que no és necessari privar-lo de llibertat de moment. L'artista s'ha presentat voluntàriament davant de la policia belga aquest matí, que com preveu el protocol de les euroordres l'ha detingut i l'ha portat davant del jutge d'instrucció de Gant, que ha decidit deixar-lo en llibertat amb cautelars mentre s'avalua el seu cas. Com ja va passar amb els exconsellers que són a Bèlgica, ara la justícia haurà de determinar si l'euroordre contra Valtonyc és vàlida i se'l retorna o no a l'Estat espanyol.El raper va avisar que es posaria a disposició de la justícia quan se'l cités. Segons va afirmar, tenia intenció de "sortir de la clandestinitat" i presentar-se davant de les autoritats del país on es troba actualment tan bon punt fos citat.El 24 de maig - el dia que finalitzava el termini perquè ingressés en un centre penitenciari a Espanya- Valtònyc no va entrar a presó i es va conèixer el seu exili. El mateix dia l'Audiència Nacional va dictar ordre de recerca contra ell, a nivell estatal, europeu i internacional, i va emetre una euroordre per terrorisme. La seva defensa, ha explicat, anirà en la línia de la llibertat d'expressió.El cantant també va dir que recorreria la sentència del Tribunal Suprem i l'Audiència Nacional al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg i, quan arribés el moment, es defensaria davant d'un tribunal internacional de l'ordre europea de detenció.

