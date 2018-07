La defensa de Rull i Turull preveu que els presos surtin dilluns d'Estremera i arribin dimecres a Lledoners

L'advocat de Josep Rull i Jordi Turull, Jordi Pina, ha confirmat que Institucions Penitenciàries li ha traslladat que els seus clients sortiran dilluns d'Estremera amb la previsió que arribin dimecres que ve a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Bages).Pina ho ha dit aquest dijous al vespre després de visitar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. En aquest sentit, el lletrat ha explicat que la previsió és que Rull, Turull i Forn facin el mateix trajecte que els quatre presos independentistes que ja es troben a Lledoners, és a dir, que surtin dilluns a la tarda-vespre d'Estremera en direcció a Valdemoro on passaran la nit.L'endemà dimarts aniran direcció a Zuera (Saragossa), on també passaran la nit i dimecres ja seran traslladats a Catalunya. Primer faran una parada a Brians II per fer el canvi de custòdia entre la Guàrdia Civil i els Mossos i, tot seguit, seran traslladats fins a Lledoners on ingressaran al mòdul 2 i estaran en cel·les individuals.

