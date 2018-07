L’acusat pel crim de Vilanova admet haver matat la nena sense ser-ne conscient

L’acusat i principal sospitós de ser l’autor del crim de la nena de 13 anys de Vilanova i la Geltrú ha admès davant la jutge que va matar la menor sense ser-ne conscient. Segons fonts judicials, aquest dijous l’home ha explicat que la tarda dels fets va entrar i sortir de casa constantment per anar a un bar proper.En una d’aquestes tornades al pis, ha assegurat que es va deixar la porta oberta per anar al bany i que, en adonar-se’n, va sospitar que algú havia accedit a l’habitatge. Després de tancar la porta amb clau, ha relatat que va anar a la cuina a agafar dos ganivets per defensar-se d’un presumpte intrús, moment en què es va trobar amb la nena de sobte dins de casa.L'home ha garantit que la menor havia entrat per iniciativa pròpia perquè la porta era oberta, alhora que ha admès que la va agredir per defensar-se d’ella, sense ser conscient que era una nena.

