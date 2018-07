Els governs català, valencià i balear acusen l'Estat d'incomplir la Carta europea de les llengües minoritàries

Els directors generals de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, Ester Franquesa; de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, i del Govern de les Illes Balears, Marta Fuxà, han subratllat aquest dijous els incompliments més rellevants de l'Estat pel que fa a la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, principalment en el món de la justícia, l'educació i els mitjans de comunicació.Ho han fet en el marc d'una reunió al Departament de Cultura, a Barcelona, que dona continuïtat a les que s'han celebrat els darrers dos anys a diferents punts dels tres àmbits per refermar la col·laboració entre els tres governs en matèria de política lingüística. A la reunió s'ha preparat la trobada prevista amb els experts del Consell d'Europa.També s'han tractat projectes compartits en el marc de la commemoració de l'Any Fabra, i s'ha debatut sobre àmbits com la interpretació i traducció jurades, l'ús de la toponímia oficial en plataformes digitals, com garantir els drets lingüístics o l'avaluació dels coneixements de llengua.Els tres directors generals tenen previst participar aquest divendres a la VI Jornada de Llengua i Societat als Territoris de Parla Catalana, a l'Ateneu Barcelonès, organitzada per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat. Finalment, a la reunió d'avui s'ha acordat que el Govern de les Illes Balears organitzarà la propera reunió de coordinació de les direccions generals, prevista per al novembre.

