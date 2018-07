Cinc tortugues marines tornen al mar en un acte familiar i «emotiu» a l'Ametlla de Mar

La platja de Pixavaques de l'Ametlla de Mar amb la gent fent rotllana al voltant de al zona on s'ha fet l'alliberament de cinc tortugues babaues. Foto: ACN

Cinc tortugues babaues han tornat avui "a casa" a l'Ametlla de Mar. Els cinc exemplars d'estos rèptils marins havien estat capturats accidentalment per pescadors de les Terres de l'Ebre, que són cada vegada més conscienciats que estes tortugues no poden tornar al mar perquè moririen per descompressió. Els animals els recull el CRAM (la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins) i allí els recuperen, els marquen i se'ls posa un xip abans de tornar al mar. L'alliberament es ja una festa popular, amb actes que s'obren al públic, com el d'este dijous a l'Ametlla de Mar, per conscienciar sobretot els més petits que s'ha de protegir la fauna i la biodiversitat que els envolta. Quan les cinc tortugues han marxat mar endins, els petits han pogut gaudir de diverses activitats lúdiques que han preparat el CRAM i la Diputació de Tarragona a la platja calera de Pixavaques.El delta de l'Ebre és un espai on es troben més tortugues babaues. En primer lloc perquè és una zona d'alimentació i hivernada d'esta espècie, també perquè hi ha un dels ports pesquers amb més embarcacions d'arrossegament de tot estat espanyol, com és el de la Ràpita, i finalment perquè es condicions deltaiques permeten que les xarxes es tiren a profunditat molt menor que en altres llocs. Estos són els principals factors pels quals hi ha a les Terres de l'Ebre més captures accidentals de tortugues marines i per este motiu les campanyes del CRAM per conscienciar que els animals han de passar pels centres recuperació abans de tornar al mar es va iniciar a les Terres de l'Ebre. "L'acollida ha estat molt bona, tots els pescadors col·laboren i la relació amb el CRAM és estupenda", ha destacat Elsa Jímenez, presidenta de la Fundació CRAM.De fet, més de 20 barques d’arrossegament col·laboren en el programa impulsat per la Generalitat el maig de 2017 per recuperar esta espècie vulnerable. En total ja són 57 les tortugues que s’han recollit de mans de pescadors, des d'esta data, i se n'han pogut alliberar 36. Les altres tortugues continuen en tractament i s’espera que puguen tornar al mar aviat. Dos tortugues no van superar el procés i van morir a causa de la gravetat de les lesions.De les que han tornat al mar este dijous, quatre eren de mida mitjana-gran (entre 20 i 40 quilos de pes). Havien patit la síndrome de descompressió en ser hissades a bord i se'ls va fer radiografies i se'ls va sotmetre, quan va caldre, a un tractament hiperbàric per a la seua recuperació. El cinquè animal era una tortuga petita, de només 3,2 kg, que va quedar enganxada a la xarxa per l’aleta anterior i va patir una fractura d’húmer. Pel tipus de trencament, se li va haver d’amputar l’aleta sencera, cosa que no li impedirà fer grans migracions o desenvolupar-se normalment com ha demostrat este dijous en la seua tornada valenta al mar.L'alliberament de les tortugues a l'Ametlla de Mar ha comptat amb la presència dels pescadors i les seues famílies, així com xiquets que participen als casals d'estiu del municipi. L'entorn de la platja s'ha omplert de gom a gom per veure la tornada al mar dels animals.Des del CRAM també recorden que durant l’estiu, les femelles retornen a les platges a dipositar els seus ous a prop de la mateixa platja on han desclòs. Per protegir i conservar l’espècie, la Generalitat té en marxa una campanya de sensibilització ciutadana que, davant l'albirament d’un animal a la sorra, demana no destorbar-lo i alertar al 112. Cada cop és més habitual trobar-ne al litoral mediterrani, probablement pel canvi climàtic.A Mataró, per exemple, es manté amb el suport d'entitats i voluntaris la custòdia del niu de tortuga babaua aparegut a la platja de Sant Simó, a mitjans de juny, per protegir els 130 ous que hi ha enterrats i que s’espera que si tot va bé eclosionen a mitjans d'agost.

