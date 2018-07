Santamaría guanya en un frec a frec amb Casado en un PP fragmentat

L'exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha guanyat les primàries del Partit Popular i ha superat els seus principals adversaris, el diputat Pablo Casado i la secretària general María Dolores de Cospedal. Però els resultats són tan ajustats que Santamaría ha lluitat frec a frec amb Casado fins al darrer minut i afronta un horitzó cap al congrés del 20 i 21 de juliol molt complicat. Seran aleshores els compromissaris, elegits també avui, els qui diran la darrera paraula.Amb 58.219 vots vàlids (86% dels inscrits), Santamaría ha aconseguit 21.513 vots; Casado, 19.967; Cospedal, 15.090; José Manuel García-Margallo ha tret 680 sufragis;José Ramón García Hernández, 668, i Elio Cabanes, 185. La diferència entre Santamaría i la segona candidatura, la de Casado, és només d'uns 1.500 vots.Santamaría la primera posició, però no ha pogut imposar-se amb prou claredat com per deixar la batalla sentenciada. Ara ve un escenari que serà ple de negociacions difícils. En principi, sembla que té més difícil que Casado sumar aliats. Es fa difícil d'imaginar que Cospedal, la tercera, s'afegeixi a l'exvicepresidenta. I tampoc l'exministre José Manuel García-Margallo apareix com un suport fàcil.Casado, de 37 anys, ha donat la sorpresa. Va ser incorporat al nucli dur de la direcció del partit el 2015. Però tenia ja darrera una trajectòria coneguda a l'escalf de l'expresident del govern José María Aznar. Una altra de les seves valedores havia estat l'exlideresa Esperanza Aguirre. En la campanya, Casado ha subratllat els aspectes més durs del discurs del PP, incidint en la recuperació del "liberalisme" del partit. De fet, els darrers dies, tant Cospedal com José Manuel García-Margallo l'havien atacat recordant la seva proximitat a Aznar.Una lectura ràpida d'aquests resultats deixa clar que la militància afronta aquest moment amb una gran divisió interna. Una part important de les bases, votant Casado, ha volgut girar full i deixar enrere l'etapa de Mariano Rajoy. Després del cop que ha suposat l'allau d'escàndols de corrupció, amb el cas Gürtel al davant, que han embrutat les sigles i la direcció, un sector dels afiliats ha optat per un dirigent que, tot i formar part de la cúpula, hi havia arribat fa poc i estava bastant desvinculat de Moncloa.Ara, la pilota passa als compromissaris que aniran al congrés del 20 i 21 de juliol i que són els qui finalment han d'elegir un nou president. Santamaría ha quedat en primera posició, però per poc, i la posició de Casado li permet competir pel lideratge amb possibilitats. Si Casado hagués quedat en primera posició, com a alternativa nova, hagués estat difícil que el congrés li digués que no. Però Santamaría acumula una gran quantitat d'enemics interns i el seu camí cap al congrés serà costerut.Amb aquests resultats, la gran derrotada és Cospedal, que per més inri és la secretària general del partit. De res li ha servit controlar Génova i el funcionament intern. És un cas bastant espectacular de com de fràgil pot ser l'aparell del partit en un moment d'erosió del poder establert. El votant més identificat amb Rajoy ha fet vot útil per Santamaría. El més dretà i distant amb el marianisme ha fet vot útil per Casado. Però Cospedal no està fora de joc. Amb un congrés molt obert, els compromissaris en l'òrbita de Cospedal poden ser decisius. Cal no oblidar els més de 500 compromissaris nats, que són càrrecs electes i que no han estat elegits avui pels militants. Sobre aquests compromissaris, Cospedal hi té incidència.Una de les incògnites d'aquestes primàries era veure el pes de l'expresident José María Aznar dins del partit. Un dels aspirants, Pablo Casado, ha estat etiquetat d'aznarià, i ell no ho ha negat rotundament. Una altra dirigent alineada contra Rajoy, Esperanza Aguirre, s'ha posicionat clarament en favor del jove diputat. Altra cosa és si Casado, en cas de coronar la seva posició en el congrés, voldrà aparèixer com un continuador d'Aznar d'una manera molt evident.Pablo Casado ha obtingut els seus millors resultats a Madrid i a Catalunya. Suma més vots que Santamaría i Cospedal juntes a poblacions com Pozuelo de Alarcón, Alcalà d'Henares i en districtes clau de Madrid. En el de Salamanca, on milita Santamaría, Casado ha arrasat per damunt de l'exvicepresidenta i la secretària general sumades. A Catalunya, com ja es preveia , el diputat Casado ha escombrat. Ha triomfat amb comoditat a Lleida, Tarragona i el Baix Llobregat. Aquest clima favorable es respirava avui entre els afiliats que anaven a les urnes . El suport explícit de dirigents amb poder territorial, com Alejandro Fernández a Tarragona, Daniel Serrano a Barcelona i Marisa Xandri a Lleida ha contribuït a decantar la militància.Santamaría, en canvi, ha cimentat els seus resultats sobretot a Andalusia, on ha rebut més de 5.000 vots i el suport dels màxims dirigents territorials, amb Juanma Moreno al davant, i a més ha rebut l'ajuda dels empre maniobrer Javier Arenas. Andalusia ha donat un mal resultat a Casado (1.600 vots), que ha quedat tercer. Cospedal s'ha beneficiat d'una sòlida segona posició, fregant els 3.000 vots.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)